Животные под угрозой: 10 видов в Украине, которые оказались на грани исчезновения из-за войны

20:11 15.05.2026 Пт
5 мин
WWF-Украина обнародовала шокирующие данные о состоянии дикой природы
aimg Татьяна Веремеева
Животные под угрозой: 10 видов в Украине, которые оказались на грани исчезновения из-за войны Фото: Мышовка Нордмана (GettyImages)
15 мая в мире отмечают День видов, находящихся под угрозой исчезновения. Украина уже потеряла часть уникальных животных, а еще сотни видов сегодня оказались на грани выживания из-за деятельности человека, изменения климата и войны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные WWF-Украина.

Главное:

  • Масштабный кризис: С 1970 года популяции диких животных в мире сократились на 73%, а под угрозой исчезновения находятся более 48 тысяч видов.
  • Потери Украины: За последнее столетие в Украине уже исчезли тюлень-монах, стервятник и атлантический осетр; более 160 видов сейчас имеют статус исчезающих.
  • Влияние войны: Полномасштабное вторжение и подрыв Каховской ГЭС стали критическими факторами; ущерб окружающей среде оценивается в 6,4 трлн гривен.
  • Мышовка под ударом: Из-за катастрофы на Каховской дамбе могло быть потеряно до 70% мировой популяции мышовки Нордмана.
  • Исчезновение хищников: Популяция бурого медведя в Украине сократилась до 350 особей, а рыси евразийской осталось чуть больше 500.
  • Критические цифры: В Украине зафиксировано лишь около 30 пар сипух и несколько десятков особей ушастого ежа.
  • Путь к спасению: Эксперты WWF-Украина отмечают, что ключом к выживанию видов является сохранение целостных экосистем - степей, лесов и рек, а не только отдельных особей.

Мир переживает масштабный кризис биоразнообразия

По данным отчета WWF "Живая планета", с 1970 года средний размер популяций диких животных в мире сократился на 73%. А Красный список Международного союза охраны природы уже насчитывает более 48,6 тысячи видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Специалисты объясняют, что главными причинами вымирания видов являются:

  • вырубка лесов;
  • осушение болот;
  • урбанизация;
  • браконьерство;
  • промышленный вылов;
  • загрязнение окружающей среды;
  • инвазивные виды;
  • изменение климата.

Особенно опасными становятся экстремальная жара и разрушение природных мест обитания.

Каких животных Украина уже потеряла

За последнее столетие Украина фактически потеряла несколько уникальных видов. Среди них:

  • тюлень-монах, которого последний раз видели возле Крыма в 1970-х;
  • стервятник, последнее гнездование которого зафиксировали в Крыму в 1958 году;
  • атлантический осетр;
  • малый рыбец;
  • летучая мышь-долгокрылая европейская.

Сейчас более 160 видов в Украине имеют статус исчезающих в Красной книге.

Война РФ стала новой угрозой для животных

В WWF-Украина отмечают, что полномасштабная война РФ нанесла сокрушительный удар по украинскому биоразнообразию.

Боевые действия и подрыв Каховской ГЭС поставили на грань исчезновения виды, которые не встречаются больше нигде в мире. С начала вторжения в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев ущерба окружающей среде, а убытки оценивают в почти 6,4 трлн гривен.

Впервые в Красном списке МСОП военные действия в Украине официально признали фактором, который влияет на риск исчезновения видов.

Топ-10 животных Украины, которые могут исчезнуть

Орел степной

Когда-то эта птица была символом украинской степи, но из-за распашки целинных земель почти исчезла. Сегодня европейская популяция вида насчитывает лишь 5-20 тысяч пар.

Орел степной (фото: Wikipedia)

Выхухоль обыкновенная

Редкое полуводное млекопитающее, численность которого в Украине оценивали лишь в 300-500 особей еще более 20 лет назад.

Выхухоль обыкновенная (фото: GettyImages)

Мышовка Нордмана

После подрыва Каховской дамбы этот вид оказался на грани исчезновения. По оценкам специалистов, могло быть потеряно до 70% мировой популяции.

Мышовка Нордмана (фото: Wikipedia)

Медведь бурый

За последние 50 лет популяция медведей в Украине сократилась с почти 1300 до около 350 особей. Причины - браконьерство и потеря мест обитания.

Медведь бурый (фото: WWF-US)

Рысь евразийская

Самая большая дикая кошка Европы сегодня живет преимущественно в Карпатах и на Полесье. В Украине насчитывается чуть более 500 особей.

Рысь евразийская (фото: Wikipedia)

Норка европейская

В Украине осталось всего 200-300 особей. Вид страдает из-за деградации болот и конкуренции с американской норкой.

Норка европейская (фото: Wikipedia)

Пеликан розовый

Редкая птица, отдельные гнезда которой еще фиксируют в дельте Дуная. Ему угрожают браконьерство и потеря водоемов.

Пеликан розовый (фото: Wikipedia)

Коршун рыжий

Редкая хищная птица, которая страдает из-за вырубки старых лесов и использования пестицидов.

Коршун рыжий (фото: Wikipedia)

Сипуха крапчатая

В Украине осталось около 30 пар этого вида. Главные угрозы - нехватка мест для гнездования и гибель на дорогах.

Сипуха крапчатая ((фото: Wikipedia)

Еж ушастый

Популяция вида в Украине может насчитывать лишь несколько десятков особей. Степные экосистемы, где он живет, активно уничтожаются.

Еж ушастый (фото: Wikipedia)

Что может спасти редкие виды

В WWF-Украина отмечают, что главная задача - не только охранять отдельных животных, но и сохранять природные экосистемы.

Речь идет о защите лесов, степей, рек, болот и морских территорий, создании экологических коридоров для животных, борьбе с браконьерством и незаконными вырубками.

"Когда степные ландшафты исчезают, вместе с ними исчезают целые группировки организмов", - пояснил зоолог WWF-Украина Остап Решетило.

Напомним, орнитолог Наталья Атамась в интервью РБК-Украина рассказывает, как война, изменения климата и деятельность людей влияют на птиц в Украине. Речь идет о сокращении популяций воробьев, жаворонков и редких степных видов, потере важных мест миграции из-за оккупации юга, а также о том, как морозы и снег угрожают выживанию мелких птиц.

Также мы рассказывали о 16 видах животных, которые могут исчезнуть навсегда.

