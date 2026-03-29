Животные убегают, а леса застраивают: что на самом деле происходит в Карпатах во время войны

Пока на линии фронта враг выжигает целые национальные парки, в тыловых Карпатах продолжается масштабная застройка лесов под курорты и ветряки. Уникальные экосистемы оказались на грани уничтожения, а вместе с этим нависла угроза над краснокнижными хищниками, для которых Карпаты – территория для жизни.

Как застройка и неконтролируемый джипинг влияют на животных в Карпатах и что происходит с ними на линии фронта – в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций, менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий.

Главное: Экоцид в Карпатах: застройка Карпат ВЭС, новыми курортами и дорогами разрезает экосистемы на изолированные "островки", блокируя миграцию зверей.

Трагедия на "нуле": Крупная дичь (медведи, лоси, олени) покинула зону боевых действий или погибла. Выживают только мелкие грызуны и лисы, которые прячутся в норах.

Джипинг как эпидемия: Неконтролируемые катания на квадроциклах уничтожают почву и создают шумовой стресс. Из-за грохота двигателей срываются периоды спаривания животных.

Ловушка границ: Инженерные сооружения и колючая проволока "егоза" на границах с ЕС препятствуют миграции зверей.

Парадокс запрета охоты: Из-за тотального запрета охоты во время войны численность косуль, лосей и хищников начала восстанавливаться естественным путем.

Что происходит с животным миром в Украине (инфографика РБК-Украина)

Курорты, ветряки и джипинг: как мы разрушаем Карпаты

– Сейчас Карпаты застраивают невероятными темпами. Чем это угрожает горным экосистемам?

– Карпаты и Крымские горы – две локации с наибольшим биотическим разнообразием в Украине. Это самые ценные территории. Крымские горы сейчас оккупированы врагом, а Карпаты – мы разрушаем своими руками.

Карпаты – это не только долины или обнаженные от леса участки, а сложные горные пояса: от лесного предгорья до субальпийских и альпийских лугов на высоте более 1800 метров. Самыми ценными являются первобытные леса, которым более 100 лет. Они по своей ценности подобны отдаленным участкам Амазонии, где природа работает по собственным законам.

Впрочем, таких лесов у нас не так много осталось, потому что человек своей деятельностью их уничтожает, в первую очередь, вырубкой Карпат, которая началась еще при Австро-Венгрии.

Эти леса являются местом обитания животных – от мелких мышек до крупных оленей. Им нужны эти территории для жизни, но люди строя ветровые электростанции, дороги или линии электропередач, делят лес на оторванные друг от друга фрагменты-"островки". Инфраструктура практически разрезает эту лесную экосистему, тем самым уничтожая миграционные пути зверей.

– Общественность бьет тревогу из-за строительства ветряков в горах, в частности в планах ВЕС на полонине Руна, массиве Свидовец и не только. Хотя это "зеленая" энергетика, но насколько оправданным является такой шаг с точки зрения экологии?

– Сейчас есть много манипуляций по строительству ВЭС. Мы действительно имеем большую потребность в электроэнергии, потому что враг бьет по энергетике, чтобы нас сломать. Но мы должны иметь рациональный подход к решению этой проблемы.

Кроме геноцида, который совершают россияне, у нас происходит еще и экоцид. Враг разрушает полностью наши экосистемы. И делает это сознательно. Вспомните хотя бы подрыв Каховской дамбы, которая уничтожила много объектов природно-заповедного фонда. Недавно взорвали дамбу под Константиновкой. То есть это происходит систематически.

Нас подводят к такому состоянию, чтобы мы хаотично и эмоционально сами разрушали экосистемы – и в Карпатском регионе также. При этом значительные территории уже уничтожены вдоль линии фронта, протяженностью около полутора тысяч километров.

Я воевал в районе Кременских лесов. Видел, что от этого национального парка ничего не осталось. То же самое с Серебрянским лесом. Карпаты – легкие страны, а мы сами систематически уничтожаем их.

– Где тогда можно строить ВЭС, если не на горных хребтах?

– Давайте посмотрим на опыт соседей. В Польше в Карпатах нет ни одной ветровой станции, они их установили на открытых участках у моря. Там также есть ветры.

То же самое в Румынии – у них только одна электростанция в горах. Все остальные сконцентрированы на морском побережье. Только в Словакии есть три ВЭС в горах, но у них совсем маленькая территория страны.

А у нас под Старым Самбором еще до большой войны построили две станции на 10 ветряков, вблизи Сколе тоже функционируют две ВЭС – Оривская и Сходницкая на 17 ветряков. Под эгидой, что нам нужны электростанции, продвигают строительство в массовых масштабах.

Они дают не только энергию людям, но и заработок тем, кто их держит. Здесь стоит вспомнить слова одного индейского вождя: "Как только вы срубите последнее дерево, отравите последнюю реку и поймаете последнюю птицу, поймете, что деньги есть нельзя".

В вопросах сохранения окружающей среды у нас должен быть подход не эмоциональный, а рациональный. Нельзя бросаться от крайности к крайности, надо искать золотую середину. Мы не можем отказаться от ВЭС, но их надо строить на участках, где они не будут вредить животным, и их не должно быть десятки или сотни.

– Кроме ВЭС, в Карпатах также развивают курорты. Как туристическая инфрастуктура влияет на экосистемы?

– Сейчас Драгобрат хотят соединить с Буковелем. Этот участок хребта с уникальным лугами и без того уже антропизирован, потому что построены лыжные спуски. А их хотят расширить и построить еще новые подъемники. Это означает, что значительные участки леса вырубят.

Кроме того, подъемники создают шумовое загрязнение – там из громкоговорителей играет музыка, звучит реклама и тому подобное. Эхо уходит далеко в горы, а где-то за пару километров может быть берлога с медведицей, где самка рожает...

Это все косвенно влияет на популяции животных, а не только вырубленные деревья и "посеченные" подъемниками участки ландшафта.

Мы делаем из Карпат антропогенную зону, где остаются маленькие островки природно-заповедного фонда. Но если они будут отрезаны друг от друга – не будут иметь экокоридора, по которым животные смогут передвигаться, то такие участки уже не будут выполнять свою цель – не будут сохранять природу.

Игорь Дикий: "В вопросах сохранения окружающей среды у нас должен быть подход не эмоциональный, а рациональный" (фото предоставлено WWF-Украина)

– Из-за войны с РФ Украина вынуждена строить инженерные сооружения даже на границе с ЕС. Это тоже вредит животным?

– Конечно. Вдоль хребтов животные имеют миграционные маршруты, а пограничные инженерные сооружения ограничивают их передвижение. Кроме того, там используют проволоку-егозу, имеющую острые лезвия, из-за которых животные травмируются. Это может привести даже к их гибели. Такое ограничение передвижения влияет на размножение крупных хищников.

Сейчас сезон спаривания у рыси – самой большой кошки Карпат. Они активно передвигаются, могут проходить более 20 километров. Мы с помощью фотоловушек отслеживаем их и видим, что отдельные самцы переходят от нас в Словакию и Польшу, потом возвращаются.

– Джипинг в горах – уже настоящая эпидемия. Активисты неоднократно собирали подписи, чтобы запретить такие катания, однако эта сфера до сих пор не урегулирована...

– Начиная где-то с 2020-го сильно возросло использование джипов и квадроциклов в горах. Это альтернатива заработка, потому что зимой едут на лыжи, а летом – чтобы покататься на джипах.

Есть процент настоящих туристов, которые любят природу и хотят пройтись по экологическим тропам, самостоятельно подняться на вершины. А есть такие, которые хотят увидеть виды с вершин, но не хотят подниматься собственными ножками. Именно на них заточен джипинг.

Сейчас вдоль автотрасс в горах практически на каждом километре стоит по 5-10 квадроциклов, кроме того есть большие прокатные пункты. Джипинг разрушает покров гор и вызывает шумовое загрязнение.

– Но шум от джипов и квадроциклов кратковременный – они проехали и звук исчез. Неужели он имеет настолько критическое влияние на животных?

– Я уже не раз приводил этот пример: одной осенью мы с киевскими учеными ездили снимать фильм о медведях в Карпатах. В первый вечер наткнулись на рев оленей – самцы громко рычат, вызывая на турнир своих соперников. Тогда была полная гармония этого процесса.

На следующий день была такая же погода, те же условия, мы ждали продолжения, но проехали два квадроцикла мимо этой поляны, и все...

В тот вечер уже ни одно животное туда не вышло: ни серна не пошла пастись, ни олень не рычал, не говоря уже о медведях.

И если это происходит систематически, это влияет на репродукцию животных, потому что если олени уже ушли с этого места, они не будут проводить турниры. А значит не будут спариваться – будет меньше оплодотворенных самок, соответственно, и меньше потомства.

То есть это прямое влияние на экосистему. И люди об этом не задумываются, потому что хотят, чтобы их с комфортом вывезли на вершину для созерцания красоты.

Джипинг разрушает покрытие гор и вызывает коррозию почв (фото: Getty Images)

Впрочем, катание туристов не стоит путать со спортивным джипингом, когда идут соревнования на бездорожье. Для спортивного джипинга должны быть выделены антропогенные участки, которые уже претерпели сильные изменения.

Там спортсмены могут тренироваться. Но для этого ученые должны оценить территории, для которых это нанесет минимум вреда.

Однако здесь речь идет о заработке – катании туристов. Этими джипами уже на вершину горы Петрос на Черногоре выезжают. Из года в год талый снег и дожди размывают новосозданную дорогу и селевые потоки стекают по заповедным склонам горы.

В студенческие годы мы поднимались в горы узкими туристическими тропами. Когда с начала нулевых сделали выезд на эту вершину, дорога расширилась, началась эрозия. Сегодня там уже глубокий овраг вымыло.

Неконтролируемый джипинг надо запрещать. Но я уверен, что будет большое сопротивление местных, которые имеют прокатные пункты.

– Официальные цифры говорят, что в Карпатах более трех сотен медведей и где-то 400 рысей (+ 100 на Полесье). Изменилась ли их численность за последние годы?

– Это условные цифры. Мы сейчас на стадии определения реальной численности популяции. Раньше каждый егерь считал особей на своей территории. Теперь мы пришли к выводу, что нужно проводить синхронный мониторинг, потому что рысь проходит много километров, пересекая разные территории, и может возникнуть риск подсчитать одну и ту же особь несколько раз. Поэтому данные о 500 рысей являются приблизительными.

Мы проводим детерминистический мониторинг рыси в Ужанском национальном природном парке на территории так называемого трехстороннего трансграничного резервата – заповедной территории между Украиной, Словакией и Польшей. Обнаружили, что несколько самцов во время сезона постоянно перемещаются между этими территориями в поисках самок.

Если бы мы не имели на них "паспортов" – фотографий их рисунка с двух сторон тела, то мы бы считали, что у нас много рысей и считали бы одну и ту же особь по несколько раз. Но по факту это лишь три рыси самца, которые постоянно мигрируют в поисках самки и везде оставляют следы.

Часто бывает, что лесоводы считают рысей по старой методике по следам на снегу. На самом деле, это может быть, что один и тот же самый самец метит территорию. В итоге может оказаться, что в Украине не 500 рысей, а 250-300.

Рысь в Карпатах (фото: WWF-Украина, Ужанский нацпарк)

На грани экоцида: что случилось с животными на линии фронта

– Вы два года провели на "нуле". Что происходит на линии соприкосновения: кто из зверей смог адаптироваться к обстрелам, а кто сбежал из-за опасности?

– Все крупные животные оттуда давно уже ушли, буквально с первого года полномасштабной войны. А те, которые не успели, просто погибли. В условиях фронта выживают мелкие животные – те, которые могут спрятаться под землю в нору.

Это так же, как наши воины – чем лучше закапываются, тем больше шанс выжить. Потому что все, что сверху – взрывается, горит и поражается обломками.

Если животное большое, ему негде спрятаться. От ранений оно погибает, поэтому выживают только грызуны, максимум еще лисы. Волки, косули, кабаны, лоси – убегают.

Однажды я наблюдал, как две косули паслись посреди поля во время боя. Они уже оглохли от контузии, поэтому не пугались взрывов. Вряд ли они выжили.

Крупных птиц на линии соприкосновения также практически не осталось. В основном это мелкие воробьиные. Все крупные – орлы, аисты, журавли покинули эти территории, потому что они наиболее пугливы. У них большая площадь поражения, если останутся, то не имеют шансов выжить.

–​​​​​​​ Когда останавливаются активные боевые действия, животные возвращаются?

– Понемногу. Мы это видели, когда были на деоккупированной части Харьковской области. Но на тех территориях остается много неразорвавшихся боеприпасов, мин, растяжек, которые вызывают увечья и гибель животных.

Ботанический заказник Серебрянский лес в Луганской области полностью уничтожен в результате боевых действий (фото: Getty Images)

–​​​​​​​ Сможет ли Украина получить от России репарации за ущерб, нанесенный экологии, в частности животному миру?

– Конечно, но здесь есть нюансы. Любые репарации – это судебное заявление, которое должно иметь доказательную базу. Надо подтвердить, что в таких-то заповедных зонах работали ученые, проводили определенные исследования, что там были уникальные редкие виды, а сейчас это все уничтожено.

Должны быть соответствующие научные публикации. Но с тем проблемы, потому что в свое время науку у нас плохо финансировали, профессии биолога или зоолога не были престижными. Только когда встал вопрос о будущем возмещении, о нас вспомнили.

Когда россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, вода разрушила много территорий, в частности Национальный природный парк "Нижнеднепровский".

Ученые считают, что вода полностью уничтожила популяции двух уникальных эндемичных степных видов муравьев (речь идет о краснокнижных тапиноме Кинбурнской и лиометопуме европейском, – Ред.). Кроме того, уничтожено 70% популяции кандибки пустынной – ее норы просто затопило. Также сильно пострадал песчаный слепец.

Данные об этом всем надо собрать, потому что для репараций должна быть сильная доказательная база.

Охота под контролем: можно ли полностью ее запретить и какими будут последствия

–​​​​​​​ В начале полномасштабного вторжения в Украине ввели тотальный запрет на охоту. Как это повлияло на популяции зверей?

– Благодаря устранению антропогенного фактора – охоты – произошел рост популяций многих животных, например того же лося, который занесен в Красную книгу.

Раньше ученые писали различные программы, разрабатывали, как повысить поголовье косуль, оленя и других видов ратичных, а на самом деле было достаточно просто запретить охоту. Природе дали покой и немного времени, и она восстановилась.

С другой стороны количество хищников тоже возросло, их численность не регулировали отстрелом, а также для них существенно увеличилось добычи. Волкам условно уже не надо было ловить собак в селе, потому что увеличилось количество косуль и оленей в лесу.

Хотя численность животных возросла, но для тех же копытных есть еще одна угроза... Когда у нас строили скоростные трассы, то не учитывали биопереходы для животных. Ратичные теперь часто неконтролируемо выскакивают на дороги.

В Польше трассы огораживают, а у нас автодороги не приспособлены к этому. Интенсивность движения машин также возросла, животные стали чаще попадать под колеса. Только в этом году погибли уже три лося на дорогах Львовской области, в прошлом году, к сожалению, было 7.

Открытые дороги – опасность как для животных, так и для автомобилистов. В прошлом году один человек погиб в результате столкновения авто с лосем.

– Все чаще лисы начали заходить в города. Они действительно перестали бояться людей?

– Урбоэкосистема разрастается – мы строим города и животным некуда отойти. Часть экологически-пластичных видов, например, лисы, барсуки, куницы начинают уже приспосабливаться к жизни возле людей.

Эти поколения лисиц, которые родились во время полномасштабной войны, когда уже действовал запрет на охоту, не боятся человека, потому что для них человек не тождественен смерти. Ранее человеческий запах сигнализировал, что на них идут охотиться, поэтому надо держались подальше. Сейчас молодые лисы такого опыта не имеют.

Людям тоже нужно знать, как себя вести. Не стоит подкармливать диких животных, потому что они привыкают к этому и им будет трудно добывать пищу самим. Кроме того, они могут переносить инфекции. Поэтому должна быть дистанция между человеком и зверем.

–​​​​​​​ В Украине недавно создали петицию о запрете охоты навсегда. Это реально ввести и или это – утопия?

– Раньше люди жили за счет природы. Сейчас уже другие правила, однако до сих пор есть процент тех, у кого на подсознательном уровне остался этот инстинкт охоты. Это своеобразная культура.

Есть охотники, которые заботятся об экосистеме в лесном хозяйстве, проводят мероприятия биотехнии, подкармливают зверей и следят за популяциями.

А есть браконьеры – их не интересуют последствия, восстановятся ли популяции тех животных. Для них важен сам процесс – добыча этого животного. И здесь надо разделять настоящих охотников и псевдо.

Просто запретить охоту не можем, это нам показывает и мировой, и европейский опыт. Надо искать компромисс. Все должно быть в пределах разумного – охота не должна вредить популяциям, следует соблюдать закон и все делать правильно. Тогда будет гармония.

– На днях в сети разлетелось видео о зооволонтерах, спасавших косулю от отравления веществами, которыми обработали поля. Насколько сельскохозяйственная деятельность на самом деле вредит зверям?

– Любые химические вещества негативно влияют как на животных, так и на человека. Именно маленькие животные являются индикатором этих изменений в среде. В 2021 году был громкий скандал – заповедник "Аскания Нова" подал иск против агрохолдинга, который обработал ядохимикатами от грызунов соседние к природоохранной зоне поля.

Журавли и другие водоплавающие птицы тогда употребили эту приманку и массово погибали. И это была большая катастрофа (более 200 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу, погибли, потери среди других видов – до 2 тыс. особей, – Ред.)

Человек всегда влиял химией, инсектицидами и удобрениями на животных. В Европе такая же ситуация.

–​​​​​​​ Как понять, что мы уже критически вмешались в экосистемы?

– Показательным примером, что будет, если нарушить экосистемы, стал 2023-й. Тогда на фронте было безумное нашествие грызунов. В первый год полномасштабного вторжения большая часть полей осталась с неубранным урожаем, поэтому грызунам было что есть.

Следующей весной поля никто не обработал химикатами, поэтому часть популяции, которая обычно погибала от яда, выжила.

Кроме того, крупные птицы-хищники: орлы, канюки, совы покинули зону боевых действий, поэтому не охотились на грызунов. Эти три составляющие – много корма, отсутствие химии и хищников привели к бешеной вспышке мышей. Грызуны просто не давали жить военным в блиндажах.

Люди должны понимать, что должно быть рациональное использование экосистем, чтобы сохранить природу, потому что мы тоже ее часть. Если ее уничтожаем, уничтожаем и себя. Имея опыт четырех антарктических экспедиций, я вижу, что идут уже глобальные изменения климата. Это все негативно влияет на экосистему планеты.