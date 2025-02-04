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На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда

Вторник 04 февраля 2025 20:45
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На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда Какие животные на грани вымирания (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Изменение климата и потеря среды обитания оказывают разрушительное влияние на дикую природу во всем мире, подталкивая некоторые виды, в буквальном смысле, к грани вымирания. С 1963 года Международный союз охраны природы (МСОП) составляет Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

О том, какие животные оказались на грани вымирания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Love Exploring.

Гигантская панда

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегдаГигантская панда (фото: wikipedia.org, User J. Patrick Fischer)

Гигантские или же большие панды считаются историей успеха в охране природы. Исследование, проведенное Китайской правительственной администрацией лесного хозяйства в 1985-1988 годах, показало, что в дикой природе насчитывалось всего 1 114 панд, и для спасения этой любимой иконы были приняты целенаправленные природоохранные меры.

Сегодня их количество возросло до 1 864, но риски остаются. Рост уровня бедности в провинциях Миншань и Ляншань привел к вторжению человека в ареал обитания панд.

Кроме этого, потепление, вероятно, приведет к тому, что любимая растительность панд медленно сместится вверх по склону, вытеснив их из охраняемых заповедников.

Африканский слон саванный

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда

Африканский слон (фото: wikipedia.org, User Thomas Breuer)

Африканским саванным слонам нужно пространство для передвижения, а поскольку города и деревни расширяются, конфликты между людьми и слонами растут.

Ситуацию обостряет и изменение климата: более длинные и частые засухи заставляют слонов есть и вытаптывать посевы, совершать набеги на продовольственные магазины и наносить ущерб сельской инфраструктуре, в том числе драгоценным источникам воды.

Добавьте к этому неконтролируемое браконьерство для удовлетворения, казалось бы, ненасытного аппетита к слоновой кости, и будущее этого животного, которое уже находится под угрозой исчезновения, выглядит нерадостным.

Африканская дикая собака

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегдаАфриканская дикая собака (wikipedia.org, User Michael Gäbler)

Африканские дикие собаки, также известные как пестрые волки из-за их характерных меток, являются одним из наиболее угрожаемых видов собак в мире, находящихся под угрозой исчезновения.

Естественным хищником для этих животных являются львы, особенно когда они вступают в споры за добычу. Но именно люди представляют наибольшую угрозу их выживанию.

По подсчетам, в дикой природе осталось 6 600 диких собак, но их количество уменьшается.

Красная панда

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегдаКрасная панда (фото: wikipedia.org, User Mathias Appel)

Северо-восточный индийский штат Сикким имеет конфликтные отношения со своим культовым животным - невыносимо милой красной пандой.

Каждую зиму здесь проходит красочный фестиваль красных панд с музыкой, парадами и всевозможными празднованиями. Но весной государство начинает вырубать леса - дом панд.

Изменение климата также имеет влияние: температура в Сиккиме растет, что заставляет красных панд перебираться в незащищенные районы, чтобы приспособиться к меняющимся условиям. А, лесные пожары, еще одна смертельная угроза для уменьшающейся популяции, становятся все более частыми.

Черноногий хорек

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегдаЧерноногий хорек (фото: wikipedia.org)

Черноногий хорек - одно из млекопитающих Северной Америки в зоне наибольшего риска, и когда-то считалось, что он вымер.

Но затем в 1981 году в Вайоминге была найдена группа этих зверьков, и эти милые, любознательные создания были возвращены, в буквальном смысле, с края пропасти.

Сегодня более 300 черноногих хорьков живут в дикой природе, хотя потеря среды обитания и болезни остаются угрозой. Биологи говорят, что не успокоятся, пока их количество не достигнет 3 000 взрослых хорьков.

Горная горилла

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегдаГорная горилла (фото: wikipedia.org)

Когда Дэвид Аттенборо в 1979 году посетил пышные вулканические горы, раскинувшиеся на территории Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды, там осталось всего 600 горных горилл, и они были занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Благодаря Международной программе сохранения горилл это количество возросло до более 1 000 особей, которые обитают в регионе Вирунга в этих трех странах и в непроходимом национальном парке Бвинди в Уганде.

Золотая мантелла

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда

Золотая мантелла (фото: wikipedia.org, User Franco Andreone)

Ярко окрашенная и чрезвычайно крошечная золотая лягушка мантелла обитает в тропических лесах центрально-восточного Мадагаскара.

И хотя она занесена в Красный список МСОП только как вид, находящийся под угрозой исчезновения, ее численность падает с тревожной скоростью.

Самки золотистой мантеллы откладывают яйца на лесной подстилке, рассчитывая, что появляющиеся головастики будут занесены в болота, временные водоемы и затопленные леса, что делает этот вид особенно уязвимым для сельского хозяйства и лесозаготовок.

Восточная равнинная горилла

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегдаВосточная равнинная горилла (фото: wikipedia.org, User Joe McKenna)

Со своим коренастым телом, большими руками и короткой мордой восточная равнинная горилла выглядит немного угрожающей. Но этот кроткий великан, самый большой из подвидов горилл, пасется преимущественно на фруктах и других травянистых растениях в районе Демократической Республики Конго.

Сейчас ареал этого вида составляет 13% от его исторического размера, его численность упала на 50% с середины 1990-х годов, а браконьерство стало своеобразной эпидемией.

Черепаха Бисса

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда

Черепаха Бисса (фото: wikipedia.org, User Hoffryan)

По оценкам, 20 000-23 000 черепах этого вида блуждают по мировому океану, поэтому сначала трудно поверить в то, что они являются видом, который находится под угрозой исчезновения.

Но если учесть темпы сокращения их численности и постоянную деградацию среды обитания, их положение становится особенно безрадостным. За последние 30 лет количество ястребиных черепах упало минимум на 80%.

Черный носорог

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда
Черный носорог (фото: wikipedia.org)

В некотором смысле историю черного носорога можно считать историей успеха в охране природы. Европейские охотничьи сафари в Африке в течение 20-го века привели к резкому сокращению популяции черных носорогов, а масштабное браконьерство между 1960 и 1995 годами поставило вид на грань вымирания, уничтожив 98% оставшейся популяции.

С тех пор, благодаря усилиям природоохранных органов, численность популяции выросла примерно вдвое - с 2 500 до 5 630 особей. Но они все еще являются объектом браконьерства - и занесены в список МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения.

Борнейский орангутанг

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда
Борнейский орангутанг (фото: wikipedia.org)

Самая большая угроза для одного из наших ближайших родственников - это катастрофическая потеря среды обитания. По оценкам, с 1994 года на Борнео было вырублено 300 миллионов деревьев в лесах, которые орангутанги называют своим домом.

С исчезновением тропических лесов растет и риск пожаров. В 1997-98 годах лесные пожары на Калимантане, индонезийской части Борнео, убили до 8 000 орангутангов.

Африканский лесной слон

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда
Африканский лесной слон (фото: wikipedia.org)

Положение слонов по всей Африке является ужасным из-за изменения климата, потери среды обитания и конфликта между фермерами и этими животными. Но для лесных слонов Западной и Центральной Африки эти проблемы стоят еще острее: ареал их обитания сократился с 7,7 млн. кв. км в 1979 году до чуть более 2,5 млн. кв. км в 2007 году.

Поскольку эти печально известные застенчивые существа отступают вглубь тех немногих оставшихся лесных массивов, их точная численность остается загадкой.

Речная горилла

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда
Речная горилла (фото: wikipedia.org)

Речная горилла, обитающая у начала реки Кросс-Ривер - это подвид западной равнинной гориллы, находящийся под угрозой исчезновения и обитающий лишь на небольшом участке равнинных горных лесов на границе между Камеруном и Нигерией.

Считалось, что они были уничтожены в 1960-х годах, но в 80-х годах небольшая группа была найдена на берегах реки Кросс-Ривер. Впрочем, сегодня осталось менее 300 особей.

Поскольку территория, на которой они живут, не охраняется, потеря среды обитания является реальной угрозой, так же как и браконьерство ради мяса диких животных. Существует также риск инбридинга из-за чрезвычайно малой численности популяции.

Тапанульский орангутанг

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда
Тапанульский орангутанг (фото: wikipedia.org)

Тапанульский орангутанг был занесен в Красную книгу как отдельный вид орангутангов только в 2017 году, но уже имеет сомнительную честь быть самым исчезающим видом человекообразных обезьян в мире.

В дикой природе осталось менее 800 этих приматов, живущих на деревьях, спрятанных в лесу Батанг Тору на севере Суматры - территории, где только с 1985 по 2007 год было потеряно 40% лесов.

Суматранский тигр

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда
Суматранский тигр (фото: wikipedia.org)

Суматранского тигра можно встретить только на острове Суматра, в участках джунглей и леса, которые находятся под постоянной угрозой из-за вырубки лесов и расширения человеческих поселений. А их темная густая шерсть с черными полосами, расположенными ближе друг к другу, очень популярна среди браконьеров.

По некоторым оценкам, в дикой природе осталось менее 250 особей, что вызывает опасения, что тигр острова Зонда может стать первым вымирающим видом больших кошек в 21 веке.

Гигантская саламандра

На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда
Гигантская саламандра (фото: wikipedia.org)

Гигантские саламандры - самые большие амфибии в мире, а также находящиеся под наибольшей угрозой исчезновения.

Вырастая почти до 1,82 м в длину и весом около 63,5 кг, они являются коренными жителями холмистых районов центрального и южного Китая, где их также считают деликатесом.

Из-за этого дикая популяция находится под угрозой исчезновения и стремительно сокращается. Среда обитания саламандр также под угрозой, поскольку реки все больше загрязняются промышленными отходами.

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