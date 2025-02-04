На грани вымирания. 16 животных, которые уже скоро могут исчезнуть навсегда

Изменение климата и потеря среды обитания оказывают разрушительное влияние на дикую природу во всем мире, подталкивая некоторые виды, в буквальном смысле, к грани вымирания. С 1963 года Международный союз охраны природы (МСОП) составляет Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

О том, какие животные оказались на грани вымирания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Love Exploring .

Гигантская панда

Гигантская панда (фото: wikipedia.org, User J. Patrick Fischer)

Гигантские или же большие панды считаются историей успеха в охране природы. Исследование, проведенное Китайской правительственной администрацией лесного хозяйства в 1985-1988 годах, показало, что в дикой природе насчитывалось всего 1 114 панд, и для спасения этой любимой иконы были приняты целенаправленные природоохранные меры.

Сегодня их количество возросло до 1 864, но риски остаются. Рост уровня бедности в провинциях Миншань и Ляншань привел к вторжению человека в ареал обитания панд.

Кроме этого, потепление, вероятно, приведет к тому, что любимая растительность панд медленно сместится вверх по склону, вытеснив их из охраняемых заповедников.

Африканский слон саванный

Африканский слон (фото: wikipedia.org, User Thomas Breuer)

Африканским саванным слонам нужно пространство для передвижения, а поскольку города и деревни расширяются, конфликты между людьми и слонами растут.

Ситуацию обостряет и изменение климата: более длинные и частые засухи заставляют слонов есть и вытаптывать посевы, совершать набеги на продовольственные магазины и наносить ущерб сельской инфраструктуре, в том числе драгоценным источникам воды.

Добавьте к этому неконтролируемое браконьерство для удовлетворения, казалось бы, ненасытного аппетита к слоновой кости, и будущее этого животного, которое уже находится под угрозой исчезновения, выглядит нерадостным.

Африканская дикая собака

Африканская дикая собака (wikipedia.org, User Michael Gäbler)

Африканские дикие собаки, также известные как пестрые волки из-за их характерных меток, являются одним из наиболее угрожаемых видов собак в мире, находящихся под угрозой исчезновения.

Естественным хищником для этих животных являются львы, особенно когда они вступают в споры за добычу. Но именно люди представляют наибольшую угрозу их выживанию.

По подсчетам, в дикой природе осталось 6 600 диких собак, но их количество уменьшается.

Красная панда

Красная панда (фото: wikipedia.org, User Mathias Appel)

Северо-восточный индийский штат Сикким имеет конфликтные отношения со своим культовым животным - невыносимо милой красной пандой.

Каждую зиму здесь проходит красочный фестиваль красных панд с музыкой, парадами и всевозможными празднованиями. Но весной государство начинает вырубать леса - дом панд.

Изменение климата также имеет влияние: температура в Сиккиме растет, что заставляет красных панд перебираться в незащищенные районы, чтобы приспособиться к меняющимся условиям. А, лесные пожары, еще одна смертельная угроза для уменьшающейся популяции, становятся все более частыми.

Черноногий хорек

Черноногий хорек (фото: wikipedia.org)

Черноногий хорек - одно из млекопитающих Северной Америки в зоне наибольшего риска, и когда-то считалось, что он вымер.

Но затем в 1981 году в Вайоминге была найдена группа этих зверьков, и эти милые, любознательные создания были возвращены, в буквальном смысле, с края пропасти.

Сегодня более 300 черноногих хорьков живут в дикой природе, хотя потеря среды обитания и болезни остаются угрозой. Биологи говорят, что не успокоятся, пока их количество не достигнет 3 000 взрослых хорьков.

Горная горилла

Горная горилла (фото: wikipedia.org)

Когда Дэвид Аттенборо в 1979 году посетил пышные вулканические горы, раскинувшиеся на территории Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды, там осталось всего 600 горных горилл, и они были занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Благодаря Международной программе сохранения горилл это количество возросло до более 1 000 особей, которые обитают в регионе Вирунга в этих трех странах и в непроходимом национальном парке Бвинди в Уганде.

Золотая мантелла

Золотая мантелла (фото: wikipedia.org, User Franco Andreone)

Ярко окрашенная и чрезвычайно крошечная золотая лягушка мантелла обитает в тропических лесах центрально-восточного Мадагаскара.

И хотя она занесена в Красный список МСОП только как вид, находящийся под угрозой исчезновения, ее численность падает с тревожной скоростью.

Самки золотистой мантеллы откладывают яйца на лесной подстилке, рассчитывая, что появляющиеся головастики будут занесены в болота, временные водоемы и затопленные леса, что делает этот вид особенно уязвимым для сельского хозяйства и лесозаготовок.

Восточная равнинная горилла

Восточная равнинная горилла (фото: wikipedia.org, User Joe McKenna)

Со своим коренастым телом, большими руками и короткой мордой восточная равнинная горилла выглядит немного угрожающей. Но этот кроткий великан, самый большой из подвидов горилл, пасется преимущественно на фруктах и других травянистых растениях в районе Демократической Республики Конго.

Сейчас ареал этого вида составляет 13% от его исторического размера, его численность упала на 50% с середины 1990-х годов, а браконьерство стало своеобразной эпидемией.

Черепаха Бисса

Черепаха Бисса (фото: wikipedia.org, User Hoffryan)

По оценкам, 20 000-23 000 черепах этого вида блуждают по мировому океану, поэтому сначала трудно поверить в то, что они являются видом, который находится под угрозой исчезновения.

Но если учесть темпы сокращения их численности и постоянную деградацию среды обитания, их положение становится особенно безрадостным. За последние 30 лет количество ястребиных черепах упало минимум на 80%.

Черный носорог



Черный носорог (фото: wikipedia.org)

В некотором смысле историю черного носорога можно считать историей успеха в охране природы. Европейские охотничьи сафари в Африке в течение 20-го века привели к резкому сокращению популяции черных носорогов, а масштабное браконьерство между 1960 и 1995 годами поставило вид на грань вымирания, уничтожив 98% оставшейся популяции.

С тех пор, благодаря усилиям природоохранных органов, численность популяции выросла примерно вдвое - с 2 500 до 5 630 особей. Но они все еще являются объектом браконьерства - и занесены в список МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения.

Борнейский орангутанг



Борнейский орангутанг (фото: wikipedia.org)

Самая большая угроза для одного из наших ближайших родственников - это катастрофическая потеря среды обитания. По оценкам, с 1994 года на Борнео было вырублено 300 миллионов деревьев в лесах, которые орангутанги называют своим домом.

С исчезновением тропических лесов растет и риск пожаров. В 1997-98 годах лесные пожары на Калимантане, индонезийской части Борнео, убили до 8 000 орангутангов.

Африканский лесной слон



Африканский лесной слон (фото: wikipedia.org)

Положение слонов по всей Африке является ужасным из-за изменения климата, потери среды обитания и конфликта между фермерами и этими животными. Но для лесных слонов Западной и Центральной Африки эти проблемы стоят еще острее: ареал их обитания сократился с 7,7 млн. кв. км в 1979 году до чуть более 2,5 млн. кв. км в 2007 году.

Поскольку эти печально известные застенчивые существа отступают вглубь тех немногих оставшихся лесных массивов, их точная численность остается загадкой.

Речная горилла



Речная горилла (фото: wikipedia.org)

Речная горилла, обитающая у начала реки Кросс-Ривер - это подвид западной равнинной гориллы, находящийся под угрозой исчезновения и обитающий лишь на небольшом участке равнинных горных лесов на границе между Камеруном и Нигерией.

Считалось, что они были уничтожены в 1960-х годах, но в 80-х годах небольшая группа была найдена на берегах реки Кросс-Ривер. Впрочем, сегодня осталось менее 300 особей.

Поскольку территория, на которой они живут, не охраняется, потеря среды обитания является реальной угрозой, так же как и браконьерство ради мяса диких животных. Существует также риск инбридинга из-за чрезвычайно малой численности популяции.

Тапанульский орангутанг



Тапанульский орангутанг (фото: wikipedia.org)

Тапанульский орангутанг был занесен в Красную книгу как отдельный вид орангутангов только в 2017 году, но уже имеет сомнительную честь быть самым исчезающим видом человекообразных обезьян в мире.

В дикой природе осталось менее 800 этих приматов, живущих на деревьях, спрятанных в лесу Батанг Тору на севере Суматры - территории, где только с 1985 по 2007 год было потеряно 40% лесов.

Суматранский тигр



Суматранский тигр (фото: wikipedia.org)

Суматранского тигра можно встретить только на острове Суматра, в участках джунглей и леса, которые находятся под постоянной угрозой из-за вырубки лесов и расширения человеческих поселений. А их темная густая шерсть с черными полосами, расположенными ближе друг к другу, очень популярна среди браконьеров.

По некоторым оценкам, в дикой природе осталось менее 250 особей, что вызывает опасения, что тигр острова Зонда может стать первым вымирающим видом больших кошек в 21 веке.

Гигантская саламандра



Гигантская саламандра (фото: wikipedia.org)

Гигантские саламандры - самые большие амфибии в мире, а также находящиеся под наибольшей угрозой исчезновения.

Вырастая почти до 1,82 м в длину и весом около 63,5 кг, они являются коренными жителями холмистых районов центрального и южного Китая, где их также считают деликатесом.

Из-за этого дикая популяция находится под угрозой исчезновения и стремительно сокращается. Среда обитания саламандр также под угрозой, поскольку реки все больше загрязняются промышленными отходами.