"Здесь был Путин": Си Цзиньпин показал Трампу особое место в Китае

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай посетил правительственный комплекс Чжуннаньхай в Пекине вместе с лидером КНР Си Цзиньпином, где ему показали исторические деревья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Экскурсия в правительственный комплекс

Си Цзиньпин провел экскурсию Трампу по территории бывшего императорского сада, который сейчас входит в правительственный комплекс, где размещены офисы Коммунистической партии Китая и Государственного совета.

Лидеры осматривали многовековые деревья, некоторым из которых, по словам Си, более 200-400 лет.

Во время разговора, который частично попал в микрофоны, Трамп выразил удивление возрастом деревьев.

Он спросил, действительно ли они могут жить так долго, на что Си подтвердил и добавил, что есть деревья даже тысячелетнего возраста.

"Путин был здесь"

Во время разговора Трамп спросил, принимали ли в этом комплексе других мировых лидеров.

Си Цзиньпин ответил, что "очень редко".

"Сначала мы обычно не проводили здесь дипломатических мероприятий. Даже после того, как мы начали их проводить, это все еще чрезвычайно редко", - сказал он.

Лидер Китая добавил, что среди немногих гостей был и российский диктатор Владимир Путин, который ранее посещал этот объект.

"Например, Путин был здесь", - сказал Си.

После экскурсии Си Цзиньпин предложил Трампу прикоснуться к 280-летнему дереву.

Реакция американского президента была короткой: "Хорошо. Мне нравится".