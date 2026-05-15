ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин собирается в Пекин сразу после саммита Трампа и Си Цзиньпина, - СМИ

10:47 15.05.2026 Пт
2 мин
С чем связан визит диктатора в Китай?
aimg Валерий Ульяненко
Путин собирается в Пекин сразу после саммита Трампа и Си Цзиньпина, - СМИ Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российский диктатор Владимир Путин собирается с визитом в Пекин на следующей неделе, 20 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Читайте также: Си Цзиньпин может закончить войну в Украине одним звонком, - сенатор Грэм

Визит главы Кремля состоится лишь через несколько дней после саммита лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Путин будет находиться в Китае всего один день. Издание пишет, что его визит вряд ли будет таким же пышным и продуманным до деталей, как у Трампа.

Источники сообщили, что предстоящий визит российского диктатора является частью "рутинных контактов" Москвы и Пекина.

Этот случай станет первым, когда Китай примет лидеров двух государств в одном и том же месяце.

Издание отмечает, что этот визит указывает на усилия Пекина по управлению связями с Москвой и Вашингтоном и обозначения себя как ключевой державы в реалиях, когда мировой порядок становится все более раздробленным.

В четверг, 14 мая, спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита Путина в Китай определены, но точную дату не назвал.

Предыдущий визит российского диктатора в Китай состоялся в конце августа - начале сентября 2025 года.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая впервые за девять лет. Вместе с американским лидером в Пекин прибыла большая бизнес-делегация, в которую вошли руководители Apple, Nvidia и Tesla.

Отметим, во время своего визита в Китай Трамп заявил, что Пекин купит 200 самолетов Boeng в США. Кроме того, американцы разрешили продажу мощных видеокарт для ИИ от компании Nvidia.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата