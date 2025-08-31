Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе

Последние недели войны в Украине доказали, что никакие уступки или попытки договориться с российским диктатором Владимиром Путиным не гарантируют безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Туск подчеркнул, что последние дни и недели войны в Украине очень четко показывают, что никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе.

"Никакие уступки, никакие тонкие игры с лидером России Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, не гарантируют нам безопасности", - пояснил он.

Польский премьер подчеркнул, что уступок уже достаточно.