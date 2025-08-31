Туск и глава ЕК съездили на границу с Беларусью, несмотря на предупреждение спецслужб
Польский премьер Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Беларусью. Перед их приездом там появились белорусские военные с оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское медиа RMF 24.
Во время пресс-конференции на польско-белорусской границе Туск рассказал, по дороге к месту ее проведения он и фон дер Ляйен получили сообщение от спецслужб. Спецслужбы посоветовали отменить пресс-конференцию, поскольку по ту сторону границы появились вооруженные белорусские военные.
"Поэтому я спросил у президента, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте? И я услышал слова, которые хотел услышать, и они очевидны для нас здесь, в Польше: никаких уступок, никто нас здесь не запугает или не побеспокоит", - сказал Туск.
По его словам, такой жест продемонстрировал "настоящую европейскую решимость".
Кризис на польско-белорусской границе
Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной с 2021 года, когда режим Александра Лукашенко организованно направил мигрантов с Ближнего Востока и Африки к границам ЕС как форму гибридного давления.
Польша в ответ построила пограничный забор и усилила охрану. Напряженность на границе все еще сохраняется. Белорусские силовики и дальше пытаются отправлять мигрантов через границу.
В начале августа 2025 года британское издание The Telegraph сообщало, что Россия и Беларусь могут готовить новый миграционный кризис в ЕС.