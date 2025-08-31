ua en ru
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі

Польща, Неділя 31 серпня 2025 16:10
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Останні тижні війни в Україні довели, що жодні поступки чи спроби домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним не гарантують безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Туск підкреслив, що останні дні та тижні війни в Україні дуже чітко показують, що жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі.

"Жодні поступки, жодні тонкі ігри з лідером Росії Володимиром Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху, не гарантують нам безпеки", - пояснив він.

Польський прем'єр наголосив, що поступок вже досить.

"Ми повинні бути жорсткими та добре підготовленими до цього. Польща добре готується, і Європейський Союз та особисто президент також тут, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх у Європі, що цей кордон - це кордон, який ми повинні захищати, в який ми також повинні інвестувати європейські гроші", - наголосив Туск.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 серпня, польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відвідали кордон з Білоруссю.

Важливо відзначити, що просто перед їх приїздом там з'явилися білоруські військові зі зброєю.

Зауважимо, що ще раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні проводять зустріч на кордоні Польщі та Білорусі. Вони планують обговорити захист східного кордону ЄС.

