Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі

Останні тижні війни в Україні довели, що жодні поступки чи спроби домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним не гарантують безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Туск підкреслив, що останні дні та тижні війни в Україні дуже чітко показують, що жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі.

"Жодні поступки, жодні тонкі ігри з лідером Росії Володимиром Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху, не гарантують нам безпеки", - пояснив він.

Польський прем'єр наголосив, що поступок вже досить.