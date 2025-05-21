Туск поставил точку в вопросе об отправке польских войск в Украину

Власти Польши не собираются отправлять военный контингент страны в Украину. Такую идею в частности выдвигал Вашингтон относительно потенциального мониторинга европейскими силами соблюдения перемирия после возможных договоренностей между Киевом и Москвой.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

Во время интервью глава польского удара снова озвучил устойчивую позицию Варшавы в этом вопросе.

"Мы не будем посылать польские войска в Украину", - подчеркнул Туск, высказываясь о гипотетическом участии военных Польши в рамках миссии по обеспечению мира в Украине после прекращения агрессии со стороны РФ.

Объясняя такую позицию Варшавы, польский премьер отметил, что цель страны является охрана границы с Россией и Беларусью.

А также, добавил Туск, цель Польши: "организовать центр передачи оружия и помощи Украине".

Так польский премьер ответил на вопрос о словах спецпосланника президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога.

Контекст заявления Туска

Здесь стоит заметить, что Польша, которая участвует в "коалиции решительных", неоднократно заявляла, что не планируют направлять войска в Украину.

Примечательно, что Туск (соучредитель и глава партии "Гражданская платформа"), сейчас подтвердил постоянство такой позиции страны именно на фоне заявления кандидата в президенты Кароля Навроцкого (кандидат от "Право и справедливость"), который прошел во второй тур выборов.

Так, Навроцкий 20 мая рассказал, что готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена. Последний является представителем ультраправой "Конфедерации", и активно демонстрирует антиукраинскую позицию.

В частности, Менцен поддерживает блокирование границы, выступает против отправки польских войск в Украину. Также он известен своим скандальным визитом во Львов в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину - подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.