Туск поставил точку в вопросе об отправке польских войск в Украину
Власти Польши не собираются отправлять военный контингент страны в Украину. Такую идею в частности выдвигал Вашингтон относительно потенциального мониторинга европейскими силами соблюдения перемирия после возможных договоренностей между Киевом и Москвой.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.
Во время интервью глава польского удара снова озвучил устойчивую позицию Варшавы в этом вопросе.
"Мы не будем посылать польские войска в Украину", - подчеркнул Туск, высказываясь о гипотетическом участии военных Польши в рамках миссии по обеспечению мира в Украине после прекращения агрессии со стороны РФ.
Объясняя такую позицию Варшавы, польский премьер отметил, что цель страны является охрана границы с Россией и Беларусью.
А также, добавил Туск, цель Польши: "организовать центр передачи оружия и помощи Украине".
Так польский премьер ответил на вопрос о словах спецпосланника президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога.
Контекст заявления Туска
Здесь стоит заметить, что Польша, которая участвует в "коалиции решительных", неоднократно заявляла, что не планируют направлять войска в Украину.
Примечательно, что Туск (соучредитель и глава партии "Гражданская платформа"), сейчас подтвердил постоянство такой позиции страны именно на фоне заявления кандидата в президенты Кароля Навроцкого (кандидат от "Право и справедливость"), который прошел во второй тур выборов.
Так, Навроцкий 20 мая рассказал, что готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена. Последний является представителем ультраправой "Конфедерации", и активно демонстрирует антиукраинскую позицию.
В частности, Менцен поддерживает блокирование границы, выступает против отправки польских войск в Украину. Также он известен своим скандальным визитом во Львов в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину - подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.
Позиция Польши в вопросе отправки войск в Украину
Ранее польский премьер Туск объяснял это тем, что Варшава сосредотачивается на защите восточного фланга, границы с РФ и Беларусью.
Такая же позиция была подчеркнута недавно - 13 мая. Тогда Минобороны Польши категорически отвергло предложение США отправить польских солдат в Украину в рамках "миротворческой миссии". В МОУ Польши отметили, что страна и в дальнейшем будет выполнять свою роль в обеспечении логистики для оказания помощи Украине.
В конце марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины сильную украинскую армию.
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