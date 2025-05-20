Украина - разменная монета? Навроцкий уступил пророссийским силам ради голосов поляков

Польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий, который прошел во второй тур выборов, готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Навроцкого в Twitter.

Что предшествовало

Лидер Конфедерации Славомир Менцен, который стал третьим в первом туре выборов президента в Польше, в Twitter написал, что хочет пообщаться с обоими кандидатами, которые прошли во второй тур выборов - Каролем Навроцким и Рафалом Тшасковским.

Более того, Менцен заявил, что попросит их подписать декларацию, которая соответствует ожиданиям его избирателей.

"Мои избиратели не смотрят ваши телевизоры, они не покупаются на вашу медийную пропаганду. Они пользуются социальными сетями, смотрят мои материалы. Если вам небезразличны их голоса, завоюйте их благосклонность", - написал он.

В документе, который предлагает подписать Менцен - отказ отправлять польские войска в Украину и отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО в будущем.

Что заявил Навроцкий

В ответ на это Навроцкий заявил, что подпишет декларацию в обмен на политическую поддержку.

"Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное обсудим на вашем канале", - написал Навроцкий.

Чем известен Менцен

Менцен является представителем ультраправой "Конфедерации" и активно демонстрирует антиукраинскую позицию. В частности, он поддерживает блокирование границы, выступает против отправки польских войск в Украину, обвиняет украинцев в "культе Бандеры", которого считает террористом и преступником.