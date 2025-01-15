Готова ли Польша направить войска в Украину: что говорит Туск
При обсуждении введения иностранного контингента в Украину речь идет о выработке стабильного механизма на период после завершения военных действий. Польская сторона не может действовать на свое усмотрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьера Дональда Туска на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Когда меня спрашивают, готова ли Польша, чтобы направить своих солдат в Украину как гарант безопасности (а мы об этом много говорили), то это не план Украины или Польши. Речь не идет о том, чтобы мы в очередной раз показали, как близко находимся друг с другом. Речь идет лишь о реальных гарантиях безопасности, которые все будут соблюдать, будут бояться нарушить, в том числе Россия", - заявил Туск.
По его словам, для этого Польше нужны все союзники.
"Наша работа заключается не в том, что мы сейчас объявим, вышлем ли не вышлем контингент. А в том, чтобы убедить всех партнеров в НАТО, европейских и США, чтобы совместно быть готовым сделать определенный стабильный механизм, который будет гарантировать безопасность и (наше, - ред.) поведение и условия в случае завершения военных действий", - добавил польский премьер.
Отметим, сегодня президент Зеленский заявил, что идея иностранного контингента обсуждается с Францией, странами Балтии, также контакты по этой теме запланированы с Великобританией.
По его словам, такой контингент может быть лишь частью гарантий безопасности для Украины.
На сегодня большинство стран НАТО выступают против этой идеи. А Германия, например, допускает отправку своих военных в Украину при условии, что на это согласится Россия.
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