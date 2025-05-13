В Польше категорически ответили на предложение США отправить солдат в Украину
Минобороны Польши категорически отвергло предложение США отправить польских солдат в Украину в рамках миротворческой миссии. Страна и в дальнейшем будет выполнять свою роль в обеспечении логистики для оказания помощи украинскому государству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"Польша не отправляет и не планирует отправлять своих солдат в рамках возможных миротворческих сил на Украину, никакие переговоры по этому поводу не ведутся, - заявил в комментарии для PAP заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
Так Томчик ответил на недавнее заявление специального посланника США генерала Кита Келлога, который предложил разместить в Украине контингент из четырех европейских стран, в том числе Польши.
Заместитель министра обороны подчеркнул, что "польская позиция неизменна" относительно отправки войск в Украину в составе возможных миротворческих сил.
"Польша имеет другую цель, она будет обеспечивать возможную миротворческую миссию с территории Польши, предоставляя хаб в Жешуве и логистику для обеспечения миссии", - сказал он.
Союзники ценят роль Польши в "коалиции решительных"
Глава Минобороны Польши Владимир Косиняк-Камыш также категорически отрицал участие польских солдат в миротворческой миссии.
"С самого начала мы указываем на нашу роль как центр обеспечения логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии. Без нас невозможно ее провести", - добавил он.
По словам Косиняк-Камыш, союзники Польши, которые встречаются на разных уровнях в рамках "коалиции решительных" для поддержки Украины, "прекрасно понимают роль, которую Польша должна играть".
"Эта роль замечена и оценена союзниками", - подчеркнул министр обороны.
Впрочем, он не считает предложение США попыткой давить на Польшу по поддержке миротворческой миссии.
Предложение по отправке войск в Украину
Напомним, недавно специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты активно обсуждают с несколькими странами возможность развертывания миротворческого контингента в Украине.
Он сообщил, что речь идет о создании "сил устойчивости", которые включают британцев, французов, немцев и поляков. Эти силы должны быть размещены на западе от Днепра, что обеспечит их безопасность вне досягаемости российских ударов.
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