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В Польше категорически ответили на предложение США отправить солдат в Украину

Вторник 13 мая 2025 20:31
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В Польше категорически ответили на предложение США отправить солдат в Украину Фото: глава Минобороны Польши Владимир Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Минобороны Польши категорически отвергло предложение США отправить польских солдат в Украину в рамках миротворческой миссии. Страна и в дальнейшем будет выполнять свою роль в обеспечении логистики для оказания помощи украинскому государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Польша не отправляет и не планирует отправлять своих солдат в рамках возможных миротворческих сил на Украину, никакие переговоры по этому поводу не ведутся, - заявил в комментарии для PAP заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

Так Томчик ответил на недавнее заявление специального посланника США генерала Кита Келлога, который предложил разместить в Украине контингент из четырех европейских стран, в том числе Польши.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что "польская позиция неизменна" относительно отправки войск в Украину в составе возможных миротворческих сил.

"Польша имеет другую цель, она будет обеспечивать возможную миротворческую миссию с территории Польши, предоставляя хаб в Жешуве и логистику для обеспечения миссии", - сказал он.

Союзники ценят роль Польши в "коалиции решительных"

Глава Минобороны Польши Владимир Косиняк-Камыш также категорически отрицал участие польских солдат в миротворческой миссии.

"С самого начала мы указываем на нашу роль как центр обеспечения логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии. Без нас невозможно ее провести", - добавил он.

По словам Косиняк-Камыш, союзники Польши, которые встречаются на разных уровнях в рамках "коалиции решительных" для поддержки Украины, "прекрасно понимают роль, которую Польша должна играть".

"Эта роль замечена и оценена союзниками", - подчеркнул министр обороны.

Впрочем, он не считает предложение США попыткой давить на Польшу по поддержке миротворческой миссии.

Предложение по отправке войск в Украину

Напомним, недавно специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты активно обсуждают с несколькими странами возможность развертывания миротворческого контингента в Украине.

Он сообщил, что речь идет о создании "сил устойчивости", которые включают британцев, французов, немцев и поляков. Эти силы должны быть размещены на западе от Днепра, что обеспечит их безопасность вне досягаемости российских ударов.

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