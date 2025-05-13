В Польше категорически ответили на предложение США отправить солдат в Украину

Минобороны Польши категорически отвергло предложение США отправить польских солдат в Украину в рамках миротворческой миссии. Страна и в дальнейшем будет выполнять свою роль в обеспечении логистики для оказания помощи украинскому государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

"Польша не отправляет и не планирует отправлять своих солдат в рамках возможных миротворческих сил на Украину, никакие переговоры по этому поводу не ведутся, - заявил в комментарии для PAP заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

Так Томчик ответил на недавнее заявление специального посланника США генерала Кита Келлога, который предложил разместить в Украине контингент из четырех европейских стран, в том числе Польши.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что "польская позиция неизменна" относительно отправки войск в Украину в составе возможных миротворческих сил.

"Польша имеет другую цель, она будет обеспечивать возможную миротворческую миссию с территории Польши, предоставляя хаб в Жешуве и логистику для обеспечения миссии", - сказал он.

Союзники ценят роль Польши в "коалиции решительных"

Глава Минобороны Польши Владимир Косиняк-Камыш также категорически отрицал участие польских солдат в миротворческой миссии.

"С самого начала мы указываем на нашу роль как центр обеспечения логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии. Без нас невозможно ее провести", - добавил он.

По словам Косиняк-Камыш, союзники Польши, которые встречаются на разных уровнях в рамках "коалиции решительных" для поддержки Украины, "прекрасно понимают роль, которую Польша должна играть".

"Эта роль замечена и оценена союзниками", - подчеркнул министр обороны.

Впрочем, он не считает предложение США попыткой давить на Польшу по поддержке миротворческой миссии.