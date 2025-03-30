Глава МИД Польши: лучшая гарантия безопасности для Украины - сильная армия

В Польше считают, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет украинская армия. Варшава не будет направлять войска в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью TVN24.

Сикорский прокомментировал встречу лидеров "коалиции желающих", которая прошла в четверг, 27 марта, в Париже. Коалиция обдумывает возможное развертывание "сил сдерживания" в Украине после завершения войны.

Глава МИД подчеркнул, что "Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине".

"Существуют различные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока находятся на стадии согласования", - сказал польский министр.

При этом, по мнению Сикорского, самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является "храбрая и хорошо оснащенная украинская армия".

"На нашей стороне самая большая армия в Европе... и она имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников", - добавил он.