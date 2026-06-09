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Туск дал обещание по Украине и ЕС после скандала с УПА

22:50 09.06.2026 Вт
2 мин
Повлияет ли конфликт на поддержку Киева со стороны Варшавы?
aimg Валерий Ульяненко
Туск дал обещание по Украине и ЕС после скандала с УПА Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Премьер Польши Дональд Туск рассказал, стоит ли Киеву рассчитывать на поддержку Варшавы на пути в ЕС на фоне скандала с УПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам Туска, Польша "не будет торговать поддержкой украинских амбиций" на пути к евроинтеграции Украины.

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"Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, безопасными и выгодными для Польши", - подчеркнул польский премьер.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном блокировании переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС ввиду конфликта между странами из-за УПА.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру спецопераций "Север" почетное наименование "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.

Такое решение вызвало острую реакцию в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что занимает принципиальную позицию по этому вопросу и допускает возможность лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.

В то же время в МИД Украины отметили, что Киев не намеревался обидеть польскую сторону. Там объяснили, что в украинском обществе УПА прежде всего ассоциируется с борьбой против российского империализма и оккупации.

Отметим, что Дональд Туск призвал руководство обеих стран к прямому диалогу, чтобы эмоции вокруг ситуации не подорвали украинско-польскую солидарность на фоне российской агрессии.

Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против идеи лишения Зеленского высшей польской награды. Он отметил, что этим орденом до сих пор владеет бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

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