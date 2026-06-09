Туск дав обіцянку щодо України та ЄС після скандалу з УПА

Прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, чи варто Києву розраховувати на підтримку Варшави на шляху до ЄС на тлі скандалу з УПА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За словами Туска, Польща "не торгуватиме підтримкою українських амбіцій" на шляху до євроінтеграції України.

"Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі", - підкреслив польський прем'єр.

Його заява пролунала у відповідь на питання щодо можливого блокування переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС з огляду конфлікт між країнами через УПА.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спецоперацій "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

Таке рішення спричинило гостру реакцію у Польщі. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що займає принципову позицію з цього питання та допускає можливість позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.

Водночас у МЗС України наголосили, що Київ не мав наміру образити польську сторону. Там пояснили, що в українському суспільстві УПА передусім асоціюється з боротьбою проти російського імперіалізму та окупації.