ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Туск дав обіцянку щодо України та ЄС після скандалу з УПА

22:50 09.06.2026 Вт
2 хв
Чи вплине конфлікт на підтримку Києва з боку Варшави?
aimg Валерій Ульяненко
Туск дав обіцянку щодо України та ЄС після скандалу з УПА Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, чи варто Києву розраховувати на підтримку Варшави на шляху до ЄС на тлі скандалу з УПА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами Туска, Польща "не торгуватиме підтримкою українських амбіцій" на шляху до євроінтеграції України.

Читайте також: Що за "Орден Білого Орла" і чому в Польщі хочуть забрати його у Зеленського

"Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі", - підкреслив польський прем'єр.

Його заява пролунала у відповідь на питання щодо можливого блокування переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС з огляду конфлікт між країнами через УПА.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спецоперацій "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

Таке рішення спричинило гостру реакцію у Польщі. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що займає принципову позицію з цього питання та допускає можливість позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.

Водночас у МЗС України наголосили, що Київ не мав наміру образити польську сторону. Там пояснили, що в українському суспільстві УПА передусім асоціюється з боротьбою проти російського імперіалізму та окупації.

Зазначимо, що Дональд Туск закликав керівництво обох країн до прямого діалогу, щоб емоції навколо ситуації не підірвали українсько-польську солідарність на тлі російської агресії.

Тим часом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виступив проти ідеї позбавлення Зеленського найвищої польської нагороди. Він зауважив, що цим орденом досі володіє колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Туск Україна Польща УПА Вступ в ЄС
Новини
З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді
З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА