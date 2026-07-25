Маск рассказал, как Россия получила Starlink для использования в войне против Украины
Известный миллиардер Илон Маск заявил, что армия РФ смогла получить терминалы Starlink с помощью контрабанды. Лишить оккупантов этой привилегии удалось с помощью создания "белого списка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Economist.
По словам бизнесмена, компания Starlink никогда не продавала терминалы россиянам. Армия РФ заполучила их путем контрабанды.
"Мы ни в какой момент не продавали Starlink россиянам. По сути, они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска. И затем в некоторых случаях использовали их для проведения атак", - сказал Маск.
Он добавил, что для решения этого вопроса, его компания совместно с украинским правительством создали "белый список". То есть список терминалов Starlink, которые одобрены.
"Однако у этого есть и обратная сторона: множество людей, которые были обычными пользователями Starlink и просто пытались получить доступ к интернету для работы или учебы, теперь больше не имеют доступа к Starlink", - отметил миллиардер.
Что предшествовало
Напомним, россияне начали использовать на фронте "серые" терминалы Starlink еще с 2023 года. Однако в начале 2026 враг начал атаковать Украину дронами, которые оснащены терминалами. В частности для того, чтобы обходить украинскую ПВО и управлять своими беспилотниками "онлайн".
Однако вскоре к Илону Маску обратился ныне бывший министр обороны Михаил Федоров, после чего 5 февраля стало известно, что в Украине была проведена блокировка неверифицированных терминалов.
Еще через несколько часов в Минобороны Украины сообщили, что из-за блокировки терминалов у россиян возникли серьезные проблемы. В частности, количество штурмов значительно снизилось из-за потери связи с подразделениями.