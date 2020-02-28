Туреччина проти Росії та Сирії: всі подробиці ескалації в Ідлібі

Фото: загострення в Ідлібі (indianexpress.com)

Сирійська сторона завдала контрудару, загинули понад 30 турецьких військових

З 27 лютого в сирійській провінції Ідліб після важких втрат армії Туреччини різко загострилася ситуація. РБК-Україна слідкує за ескалацією конфлікту Туреччини проти Сирії, яку підтримує російська сторона.

Україна, Євросоюз і ООН відреагували на загострення в Ідлібі

МЗС України вже висловив стурбованість ескалацією в Ідлібі і засудив дії режиму Башара Асада. Крім того, Київ розкритикував дії Росії, яка надає всіляку підтримку армії Асада.

Своєю чергою, верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що ескалація в Ідлібі загрожує відкритою міжнародною військовою конфронтацією. ООН також закликала негайно припинити ескалацію.

Рада НАТО збереться на екстрене засідання

У п'ятницю, 28 лютого, за запитом Туреччини збереться засідання Ради НАТО. Зазначимо, згідно з договором про членство в НАТО, будь-який член альянсу може подати запит на консультації в умовах загрози його територіальної цілісності.

На тлі ескалації Туреччина відкрила кордон з ЄС для біженців

В умовах загострення в Ідлібі Анкара вирішила більше не стримувати потік сирійських біженців до Євросоюзу. На сьогодні в країні близько 3,7 млн біженців з Сирії.

Анкара всю ніч бомбила сирійські позиції

У відповідь на атаку армії Асада президент Туреччини Реджеп Ердоган провів екстрене засідання, за підсумками якого оголошено про готовність ввести воєнний стан. Крім того, турецька армія всю ніч бомбила штаби, склади та позиції сирійських бійців. Дані про втрати різняться - Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявляє про 16 загиблих, Туреччина - про 309 нейтралізованих супротивників.

НОВЫЕ КАДРЫ ИЗ ИДЛИБА.



• Турецкая армия всю ночь бомбила позиции сил Асада в Идлибе.



• Камеры беспилотников зафиксировали моменты уничтожения колонн бронетехники и живой силы противника.#ВВС #Турция #Идлиб #Сирия #Видео pic.twitter.com/YYnF1IeU65 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 28, 2020

Туреччина зазнала важких втрат в Ідлібі

Увечері 27 лютого сирійські урядові війська нанесли авіаудар по колоні армії Туреччини. За останніми даними, в результаті удару загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

Авіаційний контрудар було завдано в районі міста Бехун після того, як турецька сторона спільно з опозиційними режиму Башара Асада бійцями відбили два населених пункти на стратегічній трасі, яка веде до Алеппо.