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Туреччина відкрила кордони до Європи для сирійських біженців, - Reuters

Новини » Політика     28.02.2020 - 06:34
Туреччина відкрила кордони до Європи для сирійських біженців, - Reuters
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рішення було ухвалено після атак на турецьких військових у Сирії

Після атаки сирійських урядових військ у провінції Ідліб по турецькій армії, яка втратила 33 солдат, Туреччина вирішила не стримувати потік сирійських біженців до Євросоюзу. Про це повідомляє Reuters.

Один із турецьких чиновників на умовах анонімності розповів журналістам, що Туреччині стає все важче стримувати біженців із Сирії, кількість яких зростає. На сьогодні країна приймає близько 3,7 мільйонів сирійських біженців і заявляє, що більше не може впоратися.

У 2016 році Анкара і Європейський союз досягли угоди, згідно з якою Європа надала мільярди євро допомоги в обмін на закриття Туреччиною кордонів для мігрантів.

"Ми вирішили фактично негайно не зупиняти сирійських біженців на шляху до Європи сушею чи морем. Усі біженці, включаючи сирійців, тепер можуть перейти до Європейського союзу", - сказав чиновник.

Як пише Reuters, Туреччина таким чином сподівається швидко залучити західні держави до протистояння в Ідлібі.

Зазначимо, згідно із останніми даними, в результаті повітряного удару сирійських урядових військ у регіоні Ідліб загинуло 33 турецьких солдатів.

Нагадаємо, у Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада у сирійському регіоні Ідліб. Мітингувальники звинувачують Росію у підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту.

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