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МЗС України засуджує дії режиму Асада і Росії в Сирії

Новини » Політика     28.02.2020 - 10:59
МЗС України засуджує дії режиму Асада і Росії в Сирії
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Україна закликає до негайного припинення насильства в Сирії

Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Башара Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

МЗС України висловив співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових та цивільних. Також Україна закликає до негайного припинення насильства в Сирії та солідарна з позицією НАТО та світової спільноти.

"Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ООН закликає сторони конфлікту дотримуватися резолюції по Сирії Ради Безпеки від 2015 року. генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити вогонь у Сирії, а також висловив стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій на півночі країни.

Раніше повідомлялося, що в сирійській провінції Ідліб у результаті авіаудару сил режиму Асада загинуло більше 30 турецький військових. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.

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