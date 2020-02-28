Радбез ООН проведе екстрене засідання по Ідлібу

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом

Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання у зв'язку із загостренням обстановки в провінції Ідліб на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Анадолу.

За даними дипломатичних джерел, ініціаторами наради виступили Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Бельгія, Естонія і Домініканська Республіка.

Засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, увечері 27 лютого сирійські урядові війська, союзником яких є Російська Федерація, завдали авіаудар по колоні армії Туреччини. За останніми даними, в результаті удару загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

Крім того, генсек НАТО Йенс Столтенберг висловив солідарність з Туреччиною. Він також заявив, що Російська Федерація і Сирія повинні припинити наступ і почати поважати міжнародне право.

РБК-Україна стежить за ескалацією конфлікту Туреччини проти Сирії, яку підтримує російська сторона.