У сирійському Ідлібі загинули понад 20 турецьких солдатів

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Ще кілька людей отримали серйозні поранення

У сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 22 турецьких солдата в результаті авіаудару сирійськими "режимними силами". Про це передає BBC.

За словами губернатора прикордонної з Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Догана, ще кілька людей отримали серйозні поранення внаслідок атаки.

Як стало відомо, після авіаудару сил уряду Сирії в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.

Президент Туреччини хоче, щоб сирійські сили відступили з позицій, де Туреччина встановила військові спостережні пости. Він погрожував напасти на сирійські урядові сили, якщо вони не зупинять своє просування.

Нагадаємо, вранці 27 лютого турецькі ЗМІ повідомили про загибель військовослужбовців Збройних сил Туреччини на півночі Сирії. Повідомлялося, що в результаті авіаудару по Ідлібу загинули двоє турецьких військових, ще 2 отримали поранення.

Раніше, 20 лютого Туреччина почала чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак сирійський президент заявив, що його військові в Сирії не припинять наступ на Ідліб, поки не досягнуть повної перемоги.