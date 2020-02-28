Рада НАТО сьогодні проведе засідання через загострення в Сирії

Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Засідання НАТО скликали на прохання Туреччини

Рада Північноатлантичного альянсу (НАТО) у п'ятницю, 28 лютого, збереться на засідання з приводу загострення між Туреччиною та режимом Башара Асада в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення НАТО.

Так, сьогодні Рада НАТО збереться на засідання на прохання Туреччини, щоб провести консультації щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.

"Відповідно до статті 4 договору, будь-який союзник може вимагати консультацій, коли йому, на його думку, існує загроза його територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці", - пояснили в НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у сирійській провінції Ідліб в результаті авіаудару сил режиму Асада загинули понад 30 турецький військових. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.

Після авіаудару, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну консультацію з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Крім того, генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити вогонь у Сирії, а також висловив стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій на півночі країни.