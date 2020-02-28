НАТО засуджує загострення в Ідлібі і готує підтримку Туреччині

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг закликав Росію і Сирію припинити наступ в Ідлібі

Північноатлантичний альянс (НАТО) засуджує загострення в Ідлібі, а також розглядає можливість надання подальшої підтримки Туреччині. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Euronews.

За його словами, НАТО висловлює солідарність зі своїм союзником, а також засуджує загострення в Ідлібі. Крім того, Столтенберг закликав Росію і Сирію припинити наступ і почати поважати міжнародне право.

"Союзники НАТО розглядають можливість надання подальшої підтримки Туреччині", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі загострення в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Ердоган і російський президент Володимир Путін провели телефонну розмову. Сторони домовилися посилити комунікацію, щоб уникнути подальших жертв.

27 лютого сирійські урядові війська атакували турецьких військових. На даний момент відомо про 34 загиблих. У відповідь армія Туреччини завдала масованих артилерійських і повітряних ударів, Міноборони Туреччини заявляє про сотні знешкоджених супротивників. Крім того, Анкара виступила зі звинуваченнями на адресу Москви.