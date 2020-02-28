ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія знала про розташування турецької армії в Ідлібі, - Міноборони Туреччини

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 12:05
Росія знала про розташування турецької армії в Ідлібі, - Міноборони Туреччини
Фото: міністр оборони Туреччини Хулуси Акар (wikimedia.org)

Сирія атакував позиції турецької армії, які були відомі

Загострення в Ідлібі з атакою армії Сирії турецьких позиціях сталося, попри те, що Росія знала про місцезнаходження Збройних сил Туреччини. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар, передає Anadolu.

За його словами, російська сторона, яка підтримує урядові війська Сирії, знала про місце розташування турецьких військ, однак вони все одно були атаковані. Міністр оборони Туреччини зазначив, що в момент удару в секторі не було збройних угруповань опозиції.

"Удари по позиціях турецьких військових в Ідлібі тривали, попри попередження Анкари. Удари наносилися навіть за військовим машинам швидкої допомоги", - заявив Акар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина вразила понад 200 об'єктів противника в Ідлібі. Зокрема, знищено 5 вертольотів, 23 танки, 23 знаряддя і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22.

Дані про людські втрати з боку Сирії істотно різняться. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявляє про 16 загиблих, Туреччина - про 309 нейтралізованих супротивників.

В ЄС заявили про загрозу міжнародної військової конфронтації через ситуацію в Сирії Рада НАТО сьогодні проведе засідання через загострення в Сирії
Новини України ТурцияэскалацияВійна в Сирії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся