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Ердоган і Путін домовилися активізувати контакти щодо Ідлібу

Новини » Політика     28.02.2020 - 12:42
Ердоган і Путін домовилися активізувати контакти щодо Ідлібу
Фото: Реджеп Ердоган (РБК-Україна)

Через загострення в Ідлібі Ердоган дзвонив Путіну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган і російський президент Володимир Путін через загострення в Ідлібі (Сирія) домовилися активізувати контакти. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

За його словами, сьогодні Ердоган і Путін провели телефонну розмову.

"Розмова була докладною, вона була присвячена необхідності зробити все, щоб виконати початкові домовленості щодо зони деескалації", - сказав Лавров.

Він додав, що сторони обговорили можливість нових контактів щодо Ідлібу.

"Обговорювалася й можливість найближчим часом провести необхідні контакти на тому чи іншому рівні. Буквально півтори години тому повідомили, що російські і турецькі переговорники, які вчора і позавчора працювали в Анкарі, домовилися продовжити роботу сьогодні", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що атака армії Сирії по турецьких позиціях відбулася, незважаючи на те, що Росія знала про місцеперебування Збройних сил Туреччини.

Відзначимо, за останню добу ситуація в Ідлібі істотно загострилася. В результаті взаємних ударів Туреччина і Сирія зазнали важких втрат.

Туреччина завдала ударів по понад 200 сирійських об'єктів в Ідлібі
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