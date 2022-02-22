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Байден назвав рішення РФ визнати "ЛДНР" таким, що загрожує безпеці США

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Вашингтон, Вівторок 22 лютого 2022 01:35
Байден назвав рішення РФ визнати "ЛДНР" таким, що загрожує безпеці США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден видав указ про санкції через рішення Росії визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". У тексті документу говориться, що це рішення становить загрозу безпеці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"...Визнання Російською Федерацією регіонів України, так званих "ДНР" та "ЛНР", становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у тексті указу Байдена.

Указ, як відомо, також передбачає введення санкцій проти "ДНР" та "ЛНР". Байден заборонив інвестувати у ці "республіки", а також торгувати з ними.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати "ДНР" та "ЛНР".

Путін також підписав з ними "договір про дружбу", з текстом якого ви можете ознайомитися на РБК-Україна.

Крім того, російські війська почали заходити на територію ОРДЛО за дорученням Путіна.

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