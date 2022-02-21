Генсек НАТО засудив визнання Росією "ЛДНР" і закликав відмовитися про розпалювання конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік" . Він закликав Москву відмовитися від розпалювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.

"Я засуджую визнання Росією (незалежності - ред.) Донецька і Луганська в Україні. Це підриває зусилля з врегулювання конфлікту і порушує мінські домовленості", - написав Столтенберг.

За його словами, НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Він закликав Москву припинити розпалювати конфлікт та обрати дипломатичний шлях урегулювання.