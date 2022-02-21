Лідери ЄС назвали визнання Росією "ЛДНР" порушенням міжнародного права

Лідери Європейського Союзу обговорили рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік" . У Брюсселі цей крок Москви назвали кричущим порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глав Євроради Шарля Мішеля і Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен .

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод", - написав Шарль Мішель.

Він додав, що на рішення Москви про визнання "ЛДНР" ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною.

Пост з аналогічним змістом у своєму Twitter розмістила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.