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У Канаді засудили Росію за визнання "ЛДНР" і попередили про санкції

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Канада, Вівторок 22 лютого 2022 01:44
У Канаді засудили Росію за визнання "ЛДНР" і попередили про санкції Фото: у Канаді засудили Росію за визнання "ЛДНР" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канада засуджує визнання "ЛДНР" президентом Росії Володимиром Путіним і попереджає про санкції проти Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Twitter.

"Канада рішуче засуджує визнання президентом Путіним непідконтрольних уряду районів Донецька і Луганська незалежними територіями. Це є явним порушенням мінських домовленостей, Статуту ООН і серйозною загрозою безпеці й стабільності регіону", - йдеться в заяві.

Вона зазначила, що Канада зі своїми партнерами та союзниками буде рішуче реагувати на "це кричуще нехтування міжнародним правом".

"Ми готуємося ввести економічні санкції за ці дії, окремо від тих, які готові відповісти на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну", - зазначила глава МЗС Канади.

Вона додала, що Канада залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що Путін офіційно визнав "ЛДНР". Про це він заявив у своєму зверненні до росіян.

Також повідомлялося, що російська військова техніка вже на Донбасі. РБК-Україна стежить за ситуацією.

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