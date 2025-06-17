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Турция ускоряет производство ракет на фоне обострения на Ближнем Востоке

Турция, Вторник 17 июня 2025 15:48
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Турция ускоряет производство ракет на фоне обострения на Ближнем Востоке Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал увеличить производство ракет средней и большой дальности из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы разрабатываем планы производства, чтобы довести наши запасы ракет средней и большой дальности до уровня сдерживания, учитывая последние события", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что процесс увеличения производства ракет будет быстрым.

"Надеемся, что в процессе, который не будет очень длительным, мы достигнем такой обороноспособности, что никто не осмелится даже бросить нам вызов", - добавил турецкий президент.

Как отмечает издание, этот шаг происходит на фоне взаимных обстрелов между Израилем и Ираном, что вызывает опасения относительно распространения войны на другие страны богатого нефтью Ближнего Востока. Несколько геополитических "горячих точек" побудили страны увеличить расходы на оборону в последние месяцы, и Турция стремится быть частью этой гонки вооружений.

Эрдоган давно поддерживает усилия Турции по развитию независимой оборонной промышленности, способной производить военные самолеты, танки, дроны, фрегаты, а теперь и ракеты - как для экспорта, так и для внутреннего использования.

Война Израиля и Ирана

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по объектам в Иране, в частности тех, которые связаны с ядерной программой и военной инфраструктурой.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атаки Израиля сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю.

С тех пор страны начали ежедневно обмениваться ударами.

Сегодня стало известно, что Израиль ликвидировал "начальника военного штаба" Ирана Али Шадмани во время авиаудара. Он возглавлял должность в течение четырех дней.

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