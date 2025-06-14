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Израиль уничтожил наземную часть ядерного объекта в Натанзе, - глава МАГАТЭ

Натанз, Суббота 14 июня 2025 00:26
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Израиль уничтожил наземную часть ядерного объекта в Натанзе, - глава МАГАТЭ Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля уничтожила наземную часть завода по обогащению урана в иранском Натанзе в результате удара, нанесенного 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

"Наземный завод, на котором Иран производил уран, обогащенный до 60%, был разрушен", - сообщил он, выступая перед Совбезом.

По словам Гросси, уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остается без изменений, а загрязнение внутри "можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер".

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что нет никаких признаков повреждений в подземных обогатительных цехах в Натанзе, однако атаки на системы электроснабжения могли повредить центрифуги.

Атака Израиля по Ирану 13 июня

Напомним, в ночь на 13 июня Изаиль провел операцию "Львиный народ", входе которой авиация нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана.

Под удар, среди прочего, попал объект обогащения урана в городе Натанз. По данным Армии обороны Израиля, завод в течение многих лет работал над достижением ядерной оружейной способности и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до военного уровня.

Как минимум 20 иранских высокопоставленных командиров были ликвидированы в ходе операции. По предварительным подсчетам, атаковано более 100 целей, уничтожены десятки военных объектов.

Кроме того, днем израильская авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана, в том числе, по подземному ядерному комплексу Фордо.

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