Туреччина прискорює виробництво ракет на тлі загострення на Близькому Сході

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наказав збільшити виробництво ракет середньої та великої дальності через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми розробляємо плани виробництва, щоб довести наші запаси ракет середньої та великої дальності до рівня стримування з огляду на останні події", - сказав Ердоган.

Він висловив сподівання, що процес збільшення виробництва ракет буде швидким.

"Сподіваємося, що в процесі, який не буде дуже тривалим, ми досягнемо такої обороноздатності, що ніхто не наважиться навіть кинути нам виклик", - додав турецький президент.

Як зазначає видання, цей крок відбувається на тлі взаємних обстрілів між Ізраїлем та Іраном, що викликає побоювання щодо поширення війни на інші країни багатого на нафту Близького Сходу. Кілька геополітичних "гарячих точок" спонукали країни збільшити витрати на оборону в останні місяці, і Туреччина прагне бути частиною цієї гонки озброєнь.

Ердоган давно підтримує зусилля Туреччини щодо розвитку незалежної оборонної промисловості, здатної виробляти військові літаки, танки, дрони, фрегати, а тепер і ракети - як для експорту, так і для внутрішнього використання.