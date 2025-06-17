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Туреччина прискорює виробництво ракет на тлі загострення на Близькому Сході

Туреччина, Вівторок 17 червня 2025 15:48
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Туреччина прискорює виробництво ракет на тлі загострення на Близькому Сході Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наказав збільшити виробництво ракет середньої та великої дальності через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми розробляємо плани виробництва, щоб довести наші запаси ракет середньої та великої дальності до рівня стримування з огляду на останні події", - сказав Ердоган.

Він висловив сподівання, що процес збільшення виробництва ракет буде швидким.

"Сподіваємося, що в процесі, який не буде дуже тривалим, ми досягнемо такої обороноздатності, що ніхто не наважиться навіть кинути нам виклик", - додав турецький президент.

Як зазначає видання, цей крок відбувається на тлі взаємних обстрілів між Ізраїлем та Іраном, що викликає побоювання щодо поширення війни на інші країни багатого на нафту Близького Сходу. Кілька геополітичних "гарячих точок" спонукали країни збільшити витрати на оборону в останні місяці, і Туреччина прагне бути частиною цієї гонки озброєнь.

Ердоган давно підтримує зусилля Туреччини щодо розвитку незалежної оборонної промисловості, здатної виробляти військові літаки, танки, дрони, фрегати, а тепер і ракети - як для експорту, так і для внутрішнього використання.

Війна Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів по об’єктах в Ірані, зокрема тих, які пов’язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою.

Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Зокрема, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після атаки Ізраїлю повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.

Іран своєю чергою відповів запуском балістичних ракет по Ізраїлю.

Відтоді країни почати щодня обмінюватися ударами.

Сьогодні стало відомо, що Ізраїль ліквідував "начальника військового штабу" Ірану Алі Шадмані під час авіаудару. Він очолював посаду протягом чотирьох днів.

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Ізраїль Туреччина Іран Близький Схід Реджеп Тайіп Ердоган Ракети
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