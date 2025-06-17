Израиль заявил о ликвидации новоиспеченного главы Генштаба Ирана

Израиль ликвидировал "начальника военного штаба" Ирана Али Шадмани во время авиаудара. Последний возглавлял должность в течение четырех дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Отмечается, что Шадмани возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, который также известен как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям. Он заменил на этом посту генерал-майора Голама Али Рашида, который погиб еще в пятницу, 13 июня, во время первых израильских ударов.

ЦАХАЛ утверждает, что Шадмани был де-факто высшим военным командиром Ирана, "начальником военного штаба" и считался ближайшим военным деятелем к верховному лидеру Али Хаменеи.

"Он командовал как Революционной гвардией, так и иранскими вооруженными силами... Выполняя различные роли, он имел непосредственное влияние на наступательные планы Ирана, направленные против Израиля", - заявили в ЦАХАЛе.