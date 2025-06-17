ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль заявил о ликвидации новоиспеченного главы Генштаба Ирана

Вторник 17 июня 2025 10:22
UA EN RU
Израиль заявил о ликвидации новоиспеченного главы Генштаба Ирана Фото: Али Шадмани, начальника военного штаба Ирана (x.com/majidі53866855)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль ликвидировал "начальника военного штаба" Ирана Али Шадмани во время авиаудара. Последний возглавлял должность в течение четырех дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что Шадмани возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, который также известен как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям. Он заменил на этом посту генерал-майора Голама Али Рашида, который погиб еще в пятницу, 13 июня, во время первых израильских ударов.

ЦАХАЛ утверждает, что Шадмани был де-факто высшим военным командиром Ирана, "начальником военного штаба" и считался ближайшим военным деятелем к верховному лидеру Али Хаменеи.

"Он командовал как Революционной гвардией, так и иранскими вооруженными силами... Выполняя различные роли, он имел непосредственное влияние на наступательные планы Ирана, направленные против Израиля", - заявили в ЦАХАЛе.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль нанес авиаудары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Львиный народ". Во время атаки были ликвидированы десятки иранских высокопоставленных офицеров, а также специалисты, которые работали над ядерным потенциалом страны.

После этого обе страны начали ежедневно обмениваться ударами.

Как пишет Politico, глава Белого дома Дональд Трамп скептически относится к тому, чтобы Соединенные Штаты Америки (США) вмешивались в войну Израиля и Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде