Турция присоединится к контролю перемирия в Газе, - Эрдоган

Турция, Четверг 09 октября 2025 18:37
UA EN RU
Турция присоединится к контролю перемирия в Газе, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турция намерена присоединиться к "рабочей группе", которая будет контролировать заключенное между Израилем и ХАМАСом перемирие в Секторе Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если Бог позволит, мы, как Турция, примем участие в рабочей группе, которая будет контролировать выполнение соглашения на местах", - сказал турецкий президент во время речи в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция также будет способствовать восстановлению Сектора Газа.

В то же время турецкий чиновник сообщил агентству, что его страна примет участие в совместной оперативной группе - вместе с Израилем, США, Катаром и Египтом - созданной для поиска тел погибших заложников в секторе Газа, местонахождение которых неизвестно.

Как отмечает Reuters, пока не понятно, говорит ли турецкий чиновник и Эрдоган об одной и той же группе.

Мирный план Трампа по Газе

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта в Секторе Газа, в котором указаны 20 пунктов.

Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Руководителями Совета станут сам Трамп и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом, в которых посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

Накануне Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Согласно ему, скоро всех заложников освободят, а Израиль отведет войска к согласованной линии.

Американский президент допустил, что в рамках продвижения мирного плана заложников, вероятно, освободят 13 октября.

Между тем израильские официальные источники сообщили, что в ближайшие дни ожидается освобождение 20 израильских заложников, которые удерживаются в Газе.

Сегодня Израиль заявил, что мирное соглашение по Сектору Газа вступит в силу только после одобрения правительством, заседание которого ждут вечером 9 октября.

