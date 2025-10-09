Турция присоединится к контролю перемирия в Газе, - Эрдоган

Турция намерена присоединиться к "рабочей группе", которая будет контролировать заключенное между Израилем и ХАМАСом перемирие в Секторе Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если Бог позволит, мы, как Турция, примем участие в рабочей группе, которая будет контролировать выполнение соглашения на местах", - сказал турецкий президент во время речи в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция также будет способствовать восстановлению Сектора Газа.

В то же время турецкий чиновник сообщил агентству, что его страна примет участие в совместной оперативной группе - вместе с Израилем, США, Катаром и Египтом - созданной для поиска тел погибших заложников в секторе Газа, местонахождение которых неизвестно.

Как отмечает Reuters, пока не понятно, говорит ли турецкий чиновник и Эрдоган об одной и той же группе.