Турция присоединится к контролю перемирия в Газе, - Эрдоган
Турция намерена присоединиться к "рабочей группе", которая будет контролировать заключенное между Израилем и ХАМАСом перемирие в Секторе Газа.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Бог позволит, мы, как Турция, примем участие в рабочей группе, которая будет контролировать выполнение соглашения на местах", - сказал турецкий президент во время речи в Анкаре.
Он подчеркнул, что Турция также будет способствовать восстановлению Сектора Газа.
В то же время турецкий чиновник сообщил агентству, что его страна примет участие в совместной оперативной группе - вместе с Израилем, США, Катаром и Египтом - созданной для поиска тел погибших заложников в секторе Газа, местонахождение которых неизвестно.
Как отмечает Reuters, пока не понятно, говорит ли турецкий чиновник и Эрдоган об одной и той же группе.
Мирный план Трампа по Газе
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта в Секторе Газа, в котором указаны 20 пунктов.
Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Руководителями Совета станут сам Трамп и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом, в которых посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
Накануне Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Согласно ему, скоро всех заложников освободят, а Израиль отведет войска к согласованной линии.
Американский президент допустил, что в рамках продвижения мирного плана заложников, вероятно, освободят 13 октября.
Между тем израильские официальные источники сообщили, что в ближайшие дни ожидается освобождение 20 израильских заложников, которые удерживаются в Газе.
Сегодня Израиль заявил, что мирное соглашение по Сектору Газа вступит в силу только после одобрения правительством, заседание которого ждут вечером 9 октября.