Трамп назвал вероятную дату обмена заложников между Израилем и ХАМАС

В рамках первой фазы мирного соглашения, которого достигли Израиль и ХАМАС, заложников, вероятно, освободят в понедельник.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Главное - это освобождение заложников. Предположительно, в понедельник (13 октября. - ред.)", - сказал президент в телефонном интервью телеканалу Fox News.

Президент также объявил, что его администрация "создает Совет мира", который должен обеспечить длительное прекращение конфликта в регионе.

Восстановление Газы и миссия ООН

Кроме того, Трамп заявил о готовности "других стран" Ближнего Востока помочь в восстановлении Газы, но не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

"Мы считаем, что Газа станет гораздо более безопасным местом, и это будет территория, которую отстроят. Другие страны региона помогут в ее восстановлении, поскольку они имеют огромные богатства и хотят, чтобы это произошло", - сказал президент.

Он добавил, что США также будут участвовать, чтобы "помочь сделать этот процесс успешным" и обеспечить длительную мирную жизнь в анклаве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация Объединенных Наций будет "поддерживать полное выполнение" соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

"ООН расширит предоставление стабильной и принципиальной гуманитарной помощи и будет способствовать восстановлению и реконструкции Газы", - сказал Гутерреш.