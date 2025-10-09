Трамп назвал вероятную дату обмена заложников между Израилем и ХАМАС
В рамках первой фазы мирного соглашения, которого достигли Израиль и ХАМАС, заложников, вероятно, освободят в понедельник.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Главное - это освобождение заложников. Предположительно, в понедельник (13 октября. - ред.)", - сказал президент в телефонном интервью телеканалу Fox News.
Президент также объявил, что его администрация "создает Совет мира", который должен обеспечить длительное прекращение конфликта в регионе.
Восстановление Газы и миссия ООН
Кроме того, Трамп заявил о готовности "других стран" Ближнего Востока помочь в восстановлении Газы, но не уточнил, о каких именно государствах идет речь.
"Мы считаем, что Газа станет гораздо более безопасным местом, и это будет территория, которую отстроят. Другие страны региона помогут в ее восстановлении, поскольку они имеют огромные богатства и хотят, чтобы это произошло", - сказал президент.
Он добавил, что США также будут участвовать, чтобы "помочь сделать этот процесс успешным" и обеспечить длительную мирную жизнь в анклаве.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация Объединенных Наций будет "поддерживать полное выполнение" соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.
"ООН расширит предоставление стабильной и принципиальной гуманитарной помощи и будет способствовать восстановлению и реконструкции Газы", - сказал Гутерреш.
План по завершению войны в Секторе Газа
На прошлой неделе Дональд Трамп выдвинул план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.
Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Председателем Совета станет сам Трамп и бывший премьер-министр Британии Тони Блэр.
6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом, в которых посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. По нему, скоро все заложники будут освобождены, а Израиль отведет войска к согласованной линии.
В начале следующей недели президент США посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху. Запланировано выступление лидера в израильском Кнессете.