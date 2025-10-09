Туреччина приєднається до контролю перемир'я в Газі, - Ердоган
Туреччина має намір приєднатися до "робочої групи", яка контролюватиме укладене між Ізраїлем і ХАМАСом перемир'я в Секторі Газа.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Якщо Бог дозволить, ми, як Туреччина, візьмемо участь у робочій групі, яка буде контролювати виконання угоди на місцях", - сказав турецький президент під час промови в Анкарі.
Він наголосив, що Туреччина також сприятиме відновленню Сектора Газа.
Водночас турецький посадовець повідомив агентству, що його країна візьме участь у спільній оперативній групі - разом з Ізраїлем, США, Катаром та Єгиптом - створеній для пошуку тіл загиблих заручників у секторі Гази, місцезнаходження яких невідоме.
Як зазначає Reuters, наразі не зрозуміло, чи турецький посадовець та Ердоган говорять про одну й ту ж групу.
Мирний план Трампа щодо Гази
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запропонував план врегулювання конфлікту у Секторі Газа, в якому зазначені 20 пунктів.
Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою. Очільниками Ради стануть сам Трамп та експрем'єр Британії Тоні Блер.
6 жовтня в Єгипті розпочалися непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАСом, в яких посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
Напередодні Трамп заявив про підписання сторонами першої фази його мирного плану. Згідно з ним, скоро всіх заручників звільнять, а Ізраїль відведе війська до погодженої лінії.
Американський президент допустив, що в рамках просування мирного плану заручників, імовірно, звільнять 13 жовтня.
Тим часом ізраїльські офіційні джерела повідомили, що найближчими днями очікується звільнення 20 ізраїльських заручників, які утримуються у Газі.
Сьогодні Ізраїль заявив, що мирна угода щодо Сектору Гази набуде чинності лише після схвалення урядом, на засідання якого чекають ввечері 9 жовтня.