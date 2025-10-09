Туреччина приєднається до контролю перемир'я в Газі, - Ердоган

Туреччина має намір приєднатися до "робочої групи", яка контролюватиме укладене між Ізраїлем і ХАМАСом перемир'я в Секторі Газа.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо Бог дозволить, ми, як Туреччина, візьмемо участь у робочій групі, яка буде контролювати виконання угоди на місцях", - сказав турецький президент під час промови в Анкарі.

Він наголосив, що Туреччина також сприятиме відновленню Сектора Газа.

Водночас турецький посадовець повідомив агентству, що його країна візьме участь у спільній оперативній групі - разом з Ізраїлем, США, Катаром та Єгиптом - створеній для пошуку тіл загиблих заручників у секторі Гази, місцезнаходження яких невідоме.

Як зазначає Reuters, наразі не зрозуміло, чи турецький посадовець та Ердоган говорять про одну й ту ж групу.