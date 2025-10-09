ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль поставил точку в вопросе срока вступления в силу соглашения по Газе

Четверг 09 октября 2025 13:12
UA EN RU
Израиль поставил точку в вопросе срока вступления в силу соглашения по Газе Фото: стороны также рассчитывают на скорейшее освобождение пленных (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Израиль заявил, что мирное соглашение по Сектору Газа вступит в силу только после одобрения правительством, заседание которого ждут вечером 9 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг сообщил, что соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа вступит в силу только после одобрения Кабинетом министров.

В заявлении офиса Нетаньяху указано:

"Вопреки сообщениям арабских СМИ, 72-часовой отсчет начнется только после того, как соглашение будет одобрено на заседании правительства, которое ожидается в вечерние часы", - говорится в сообщении.

Перед этим Израиль официально заявлял, что в ближайшие дни - в воскресенье или понедельник - ожидается освобождение 20 израильских заложников, которые удерживаются в Газе.

Мирный план США по Газе

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта в Секторе Газа, в котором указаны 20 пунктов.

Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Руководителями Совета станут сам Трамп и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

Реализация плана

6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом, в которых посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

Накануне Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Согласно ему, скоро всех заложников освободят, а Израиль отведет войска к согласованной линии.

Трамп допустил, что в рамках продвижения мирного плана заложников, вероятно, освободят в понедельник.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
Новости
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны