Эрдоган проведет разговор с Трампом по войне в Украине: известна дата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 5 января, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят, в частности, войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление турецкого лидера.

"Между тем в понедельник вечером, примерно в 16:00, у нас снова запланирован контакт с господином Трампом. И мы будем иметь возможность обсудить как вопрос между Россией и Украиной, так и ситуацию в Палестине", - сказал президент Турции.

Он уточнил, что переговоры будут касаться как войны РФ против Украины, так и развития событий на Ближнем Востоке.

По словам Эрдогана, разговор с президентом США запланирован на понедельник вечером.

Миротворческие усилия Турции

Напомним, в октябре 2025 года Трамп сказал, что президент Турции Эрдоган может помочь в завершении войны России против Украины.

"Да, Эрдоган может. Его уважает Россия. Относительно Украины - не могу вам сказать, но Путин его уважает. И он мой друг", - заявил глава Белого дома.

12 декабря президенты Турции и России встретились в Ашхабаде на полях Международного форума мира и доверия. После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что война между Украиной и РФ может приближаться к завершению.

Перед тем Эрдоган пообщался по телефону с российским правителем.

Во время разговора турецкий лидер подчеркнул важность активизировать дипломатические инициативы для завершения войны, а также справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.