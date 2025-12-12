Эрдоган встретился с Путиным и обсудил войну в Украине, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

"Что касается российско-украинского конфликта, Эрдоган выразил надежду на его решение, подтвердив готовность Турции оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам по прекращению огня и мира, в частности в рамках Стамбульского процесса", - пишет издание.

Как сообщают российские СМИ, переговоры Путина и Эрдогана продолжались примерно полтора часа.

Сначала обсуждение проходило с участием делегаций, а затем президенты продолжили общение без делегаций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что лидеры обменялись мнениями по украинскому вопросу.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, региональным делам, международным делам", - заявил пресс-секретарь Путина.