Эрдоган может помочь завершить войну России против Украины, - президент США

США, Вторник 14 октября 2025 04:55
Эрдоган может помочь завершить войну России против Украины, - президент США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в завершении войны России против Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Глава государства провел брифинг на борту самолета Air Force One, которым возвращался в Вашингтон после визита на Ближний Восток.

Журналисты спросили его, способен ли турецкий лидер помочь завершить войну между Россией и Украиной.

"Да, Эрдоган может. Его уважает Россия. Касательно Украины - не могу вам сказать, но Путин его уважает. И он мой друг. Знаете, вы можете понять почему - я хорошо лажу с теми, кто сильный. Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными. Не знаю, почему так", - сказал Трамп.

Он также добавил, что президент Турции хорошо к нему относится.

"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне и просят переговорить с ним. И я ни разу не потерпел неудачу - все решается буквально мгновенно", - сказал глава государства.

Миротворческие усилия Турции

Напомним, 7 октября Эрдоган пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ходе разговора турецкий лидер подчеркнул важность активизировать дипломатические инициативы для завершения войны, а также справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган имеет кредит уважения со стороны Киева и Москвы и способен приблизить мир в Украине в случае отказа Турции закупать российские энергоресурсы.

Вашингтон пытается договориться с Анкарой о прекращении закупки российской нефти. В обмен США может предложить Турции вернуться к программе производства и поставок истребителей F-35.

