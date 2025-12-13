Эрдоган после встречи с Путиным сделал оптимистичное заявление о мире в Украине
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией может приближаться к завершению. Такую оценку он озвучил после переговоров с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Эрдогана, во время встречи стороны обсудили "мирные усилия", направленные на прекращение боевых действий. Турция, как подчеркнул турецкий лидер, готова и в дальнейшем играть активную роль в мирном процессе.
"После этой встречи с Путиным мы надеемся обсудить мирный план и с президентом США Дональдом Трампом. Мир не за горами - мы это видим", - сказал Эрдоган журналистам на обратном пути из Туркменистана.
Отдельно турецкий президент предложил ограниченное прекращение огня, которое могло бы охватывать энергетическую инфраструктуру и морские порты, подчеркнув стратегическое значение безопасности судоходства.
Эрдоган также подчеркнул, что Черное море не должно превращаться в зону боевых действий, поскольку это наносит ущерб как Украине, так и России. По его словам, безопасность морских путей в регионе является критически важной для всех сторон.
Эти заявления прозвучали на фоне атак России на украинские порты. По данным украинских чиновников и судовладельцев, в результате обстрелов были повреждены по меньшей мере три турецких судна, в том числе корабль с продовольствием. Это произошло после угроз Москвы фактически заблокировать Украине выход к морю.
Турция имеет опыт посредничества в черноморских и зерновых договоренностях, а нынешняя дипломатическая активность Анкары может означать попытку вернуть стороны к переговорам на фоне эскалации и международного давления.
Напомним, 12 декабря президенты Турции и России встретились в Ашхабаде на полях Международного форума мира и доверия. По информации Кремля, во время переговоров Путин и Эрдоган обсудили позицию ЕС в отношении российских активов, которую в Москве охарактеризовали как "грандиозное мошенничество", а также ситуацию вокруг Украины.
После завершения встречи Путин провел отдельные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Ранее мы писали, что лидеры Турции и РФ уже общались по телефону, обсуждая возможные пути завершения войны в Украине. В то же время вопрос восстановления зернового коридора публично не подтверждался.