Трамп объявил "полную и окончательную победу" после соглашения о перемирии с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в интервью AFP.
"Это полная и окончательная победа. 100 процентов. Без сомнения", - сказал Трамп.
В то же время он не уточнил, планирует ли выполнить свои предыдущие угрозы уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, если Тегеран нарушит соглашение.
"Посмотрим", - добавил президент США.
По информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.
"Мы сообщаем великому народу Ирана радостную новость о том, что почти все цели войны достигнуты, а ваши храбрые сыновья довели врага до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения", - говорится в заявлении, которое CNN получил от иранских чиновников.
Также в сообщении, которое обнародовали иранские государственные СМИ, сказано, что 10-пунктный мирный план Тегерана предусматривает регулирование прохода через Ормузский пролив, прекращение атак на Иран и его региональные силы-посредники, вывод американских войск из региона, компенсацию Ирана, отмену международных санкций и размораживание активов, а также обязательную резолюцию ООН для обеспечения окончательного мирного соглашения.
"Наши руки остаются на спусковом крючке, и если враг допустит малейшую ошибку, на нее будет дан ответ со всей силой", - сказано в заявлении иранского Совета.
В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х написал, что Вашингтон принял "общие рамки" 10-пунктного предложения Ирана "как основу для переговоров".
В свою очередь Тегеран рассматривает 15-пунктное предложение США.
"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции", - отметил он.
Иранский министр добавил, что в течение двух недель "безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с вооруженными силами Ирана".
Трамп впоследствии перерепостил в Truth Social заявление Арагчи и обвинил CNN в распространении заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана, назвав его фейковым.
Он заявил, что официальная позиция Ирана - это сообщение Арагчи, которое намного мягче слов Высшего совета безопасности, заявляющего о "поражении" США.
Двухнедельное перемирие США и Ирана
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. За этот срок планируется окончательно завершить сделку.
Он пояснил, что причина согласия заключается в том, что США уже "выполнили и превзошли все военные задачи" и продвинулись в направлении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.
Также президент США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.
По его словам, "будет много позитивных действий и будут заработаны большие деньги".