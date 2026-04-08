Трамп объявил "полную и окончательную победу" после соглашения о перемирии с Ираном

09:36 08.04.2026 Ср
3 мин
Такую же заву сделали и в Тегеране
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в интервью AFP.

"Это полная и окончательная победа. 100 процентов. Без сомнения", - сказал Трамп.

В то же время он не уточнил, планирует ли выполнить свои предыдущие угрозы уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, если Тегеран нарушит соглашение.

"Посмотрим", - добавил президент США.

По информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.

"Мы сообщаем великому народу Ирана радостную новость о том, что почти все цели войны достигнуты, а ваши храбрые сыновья довели врага до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения", - говорится в заявлении, которое CNN получил от иранских чиновников.

Также в сообщении, которое обнародовали иранские государственные СМИ, сказано, что 10-пунктный мирный план Тегерана предусматривает регулирование прохода через Ормузский пролив, прекращение атак на Иран и его региональные силы-посредники, вывод американских войск из региона, компенсацию Ирана, отмену международных санкций и размораживание активов, а также обязательную резолюцию ООН для обеспечения окончательного мирного соглашения.

"Наши руки остаются на спусковом крючке, и если враг допустит малейшую ошибку, на нее будет дан ответ со всей силой", - сказано в заявлении иранского Совета.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х написал, что Вашингтон принял "общие рамки" 10-пунктного предложения Ирана "как основу для переговоров".

В свою очередь Тегеран рассматривает 15-пунктное предложение США.

"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции", - отметил он.

Иранский министр добавил, что в течение двух недель "безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с вооруженными силами Ирана".

Трамп впоследствии перерепостил в Truth Social заявление Арагчи и обвинил CNN в распространении заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана, назвав его фейковым.

Он заявил, что официальная позиция Ирана - это сообщение Арагчи, которое намного мягче слов Высшего совета безопасности, заявляющего о "поражении" США.

Двухнедельное перемирие США и Ирана

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. За этот срок планируется окончательно завершить сделку.

Он пояснил, что причина согласия заключается в том, что США уже "выполнили и превзошли все военные задачи" и продвинулись в направлении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

Также президент США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.

По его словам, "будет много позитивных действий и будут заработаны большие деньги".

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов специальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света