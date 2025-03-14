В Туапсе прогремели взрывы на фоне дроновой атаки, пылает НПЗ (видео)

В Краснодарском крае (РФ) в районе города Туапсе в ночь на 14 марта прогремели взрывы на фоне объявлений об угрозе воздушной атаки. Были "прилеты" на территории местного нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росмедиа и местные паблики.

В сети также были обнародованы кадры пожара на НПЗ в Туапсе якобы из-за атаки с применением беспилотников. Тут стоит отметить, что данный нефтеперерабатывающий завод подвергается дроновым ударам уже не впервые.

При этом местные власти пока ничего о ночной "бавовне" в регионе не говорят.

Как передает Telegram-канал Mash, был атакован Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. По данным российского ресурса, на территории предприятия пожар "из-за падения обломков сбитого БПЛА".

Кроме того, появились данные о временном ограничении работы аэропорта Сочи, где был введен план "Ковер" на фоне сообщений о беспилотной атаке. Он предусматривает отказ и прием и отправку рейсов из воздушной гавани.

"По словам местных, они слышали звуки пролета нескольких беспилотников в 3 часа ночи. Прозвучало около семи взрывов. В городе работает ПВО", - говорится в публикации Mash.

Между тем Telegram-канал Shot утверждает, что жители Туапсе рассказали о "около десяти громких взрывов", которые "раздались в районе местного НПЗ примерно в 2:55". И уже якобы после этого в городе сработала сирена из-за тревоги, а "в районе предприятия началось возгорание".

Расположение Туапсе на карте (фото: скрин google.com/maps)

Взрывы в Туапсе и поражение НПЗ

Напомним, что в Туапсе взрывы раздаются далеко не впервые. Так, например, в ночь на 26 февраля в РФ заявляли, что несколько областей подверглись массированной дроновой атаке. Также появилась информация, что под атакой БПЛА оказались Туапсе и Анапа. По словам очевидцев, над Туапсе раздалось около 40 взрывов.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко отметил, что атакованный морской порт в Туапсе играет важную роль в энергетической отрасли врага.

В Генеральном штабе ВСУ, комментируя дроновый удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу 26 февраля, рассказали, что этот НПЗ играет важную роль в наполнении бюджета РФ и военной логистике россиян:

НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн в год;

более 90% производимых нефтепродуктов поставляться на экспорт;

предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Также сообщалось, что в прошлый раз в результате операции Сил обороны Украины был атакован в Туапсе местный нефтеперерабатывающий завод, на котором возник пожар 22 июля 2024-го.

Источник РБК-Украина в спецслужбах тогда рассказал, что бойцы ГУР нанесли дроновый удар по НПЗ в Туапсе.