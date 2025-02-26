В Краснодарском крае прозвучали взрывы, регион под атакой беспилотников
В России ударные дроны масштабно атакуют Краснодарский край. В Анапе прогремели мощные взрывы, в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку авиарейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
По данным ВЧК-ОГПУ, Краснодарский край массированно атакуют дроны-камикадзе. В небе над Анапой раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона. В аэропорту Сочи введен план "Ковер".
Паблик также обнародовал видео взрывов.
Паблик Mash сообщил о по меньшей мере пяти взрывах в небе над городом Анапа. Предварительно, работает ПВО. По словам местных, взрывы начались около 00:10 МСК (23:10 по Киеву).
"В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой, было слышно до 10 громких звуков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи ввели план "Ковер" из-за фиксации в небе БПЛА. Воздушные суда не принимают и не выпускают с 01:47 МСК (00:47 по Киеву).
Атаки дронов на Россию
Напомним, вечером 25 февраля ударные дроны также атаковали временно оккупированный Крым. Взрывы были слышны в районе Керчи и Джанкоем. Сообщалось о сбивании дронов над Черным морем. Захватчики перекрыли для движения Крымский мост.
В ночь на 24 февраля неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. На территории предприятия вспыхнул пожар.
В конце января БпЛА массированно атаковали Российскую Федерацию. Под ударом оказалась инфраструктура в нескольких областях. Тогда также закрывали ряд аэропортов.
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