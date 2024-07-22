ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Туапсе прогремели взрывы в стороне нефтебазы, - росСМИ

Понедельник 22 июля 2024 05:20
UA EN RU
В российском Туапсе прогремели взрывы в стороне нефтебазы, - росСМИ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В российском городе Туапсе утром 22 июля раздалось около 5 взрывов. Они доносились со стороны местной нефтебазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские telegram-каналы.

По предварительной информации канала Shot, в городе сработала система ПВО, целью беспилотников мог быть местный НПЗ.

Как рассказали каналу местные жители, взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30, всего было слышно около 5 громких хлопков. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

Официальной информации на данный момент нет.

Обновлено в 05:58. ТАСС со ссылкой на главу Туапсинского района сообщает, что система ПВО якобы поразила восемь БПЛА в районе Туапсе на Кубани, пострадавших нет.

Напомним, утром 20 июля в Ростовской области раздавались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово" и произошли пожары в результате атаки беспилотников в регионе. Также под удар попала и нефтебаза.

Спутниковые снимки показали, что повреждены объекты на как минимум трех локациях аэродрома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго
Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго
DAILY
Правительство увеличивает чек. Кто заплатит больше после роста налогов и чего боится бизнес
Руслан Кисляк, Катя Мартинчук Правительство увеличивает чек. Кто заплатит больше после роста налогов и чего боится бизнес