Удар по стратегическим объектам: Генштаб рассказал детали ночной атаки в Краснодарском крае

В Генштабе подтвердили совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму. В ночь на 26 февраля украинские воины ударили по НПЗ и аэродромам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

По сообщению Генштаба, украинские бойцы нанесли удары по ряду стратегических объектов россиян. В частности, осуществили огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача". Также беспилотниками был атакован Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Сообщается, что Туапсинский НПЗ играет важную роль в наполнении бюджета РФ и военной логистике россиян:

НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн в год;

более 90% производимых нефтепродуктов поставляться на экспорт;

предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Генштаб добавляет, что в районе нефтеперерабатывающего завода во время атаки было зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода. Результаты поражения уточняются.

Обстрел России 26 февраля

В ночь на 26 февраля Министерство обороны России пожаловалось на массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Мишенями ударов были временно оккупированный Крым и Краснодарский край. В России под атакой оказались Туапсе и Анапа.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко объяснил, какую роль играют атакованные морской порт и НПЗ в России.