Минобороны РФ сообщило о ночной атаке почти 130 ударных БпЛА
Прошлой ночью ряд регионов Российской Федерации массированно атаковали ударные беспилотники. Центральными мишенями ударов были временно оккупированный Крым и Краснодарский край.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 беспилотных летательных аппаратов.
- 83 дрона над территорией Краснодарского края;
- 30 БпЛА над территорией Республики Крым;
- 8 беспилотников над акваторией Азовского моря;
- 5 дронов над акваторией Черного моря;
- по одному БпЛА над территориями Брянской и Курской областей.
Ночная атака дронов на Россию
Напомним, накануне вечером прогремели взрывы во временно оккупированном Крыму. В Джанкое, Керчи и Севастополе были слышны взрывы из-за работы ПВО по целям над Черным морем.
Кроме того, ночью дроны атаковали Краснодарский край, под ударом оказались Туапсе и Анапа.
В небе над Туапсе прозвучали около 40 взрывов. В результате падения обломков, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары.
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