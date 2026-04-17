Нападения на военных ТЦК в Украине: в каких областях количество случаев "зашкаливает"

10:24 17.04.2026 Пт
Ситуация серьезная, ведь общее количество "официальных" инцидентов уже насчитывает сотни случаев
aimg Ирина Костенко
Нападения на представителей ТЦК в Украине происходят все чаще (фото иллюстративное: facebook.com/CherkasyTCK)

В Украине фиксируют опасную динамику нападений на военных ТЦК и СП. В некоторых регионах ситуация выглядит наиболее тревожно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевского областного ТЦК и СП в Facebook.

Читайте также: Можно ли "просто выйти" из ТЦК, если нет отсрочки и брони: адвокат раскрыл детали

О чем свидетельствует динамика инцидентов с ТЦК

В Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) рассказали, что статистикой о нападениях на военных ТЦК поделилась ранее Национальная полиция.

Отмечается, что в целом - с начала полномасштабного вторжения РФ - было зафиксировано уже более 600 нападений на военных ТЦК.

"Причем динамика инцидентов становится все более угрожающей", - подчеркивается в сообщении.

Где зафиксировали больше всего нападений на ТЦК

По состоянию на 12 апреля 2026 года, согласно информации Нацполиции, в Украине зафиксировали 620 нападений на представителей ТЦК.

При этом в тройку антирекордсменов попали:

  • Харьковская область - 69 случаев;
  • город Киев - 53;
  • Днепропетровская область - 45.

Между тем в столичном регионе - в Киевской области - было зафиксировано 24 случая нападений на ТЦК.

Нападения на военных ТЦК в Украине: в каких областях количество случаев &quot;зашкаливает&quot;Публикация ТЦК (скриншот: facebook.com/Київський обласний ТЦК та СП)

Сколько нападений на ТЦК произошло в других областях

Исходя из статистики от Нацполиции, по другим областям Украины количество зафиксированных нападений на представителей ТЦК варьируется:

  • в Волынской области - 39;
  • во Львовской - 37;
  • в Одесской - 36;
  • в Черниговской - 34;
  • в Хмельницкой - 30;
  • в Николаевской и Ровенской - по 29;
  • в Черкасской и Полтавской - по 26;
  • в Ивано-Франковской - 22;
  • в Запорожской - 20;
  • в Тернопольской - 17;
  • в Винницкой и Закарпатской - по 16;
  • в Черновицкой - 15;
  • в Житомирской - 14;
  • в Сумской и Кировоградской - по 11.

Кроме того, один такой случай произошел в Херсонской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда принудительно отвозить мужчин в военкоматы могут на законных основаниях.

Кроме того, мы объясняли, должны ли на самом деле отвозить в ТЦК, если нет штрафов (считается ли это превышением полномочий).

Читайте также, что известно о новых правилах для ТЦК (которые уже готовят) - на каком этапе громкая реформа.

Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США
Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы