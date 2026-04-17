Нападения на военных ТЦК в Украине: в каких областях количество случаев "зашкаливает"
В Украине фиксируют опасную динамику нападений на военных ТЦК и СП. В некоторых регионах ситуация выглядит наиболее тревожно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевского областного ТЦК и СП в Facebook.
О чем свидетельствует динамика инцидентов с ТЦК
В Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) рассказали, что статистикой о нападениях на военных ТЦК поделилась ранее Национальная полиция.
Отмечается, что в целом - с начала полномасштабного вторжения РФ - было зафиксировано уже более 600 нападений на военных ТЦК.
"Причем динамика инцидентов становится все более угрожающей", - подчеркивается в сообщении.
Где зафиксировали больше всего нападений на ТЦК
По состоянию на 12 апреля 2026 года, согласно информации Нацполиции, в Украине зафиксировали 620 нападений на представителей ТЦК.
При этом в тройку антирекордсменов попали:
- Харьковская область - 69 случаев;
- город Киев - 53;
- Днепропетровская область - 45.
Между тем в столичном регионе - в Киевской области - было зафиксировано 24 случая нападений на ТЦК.
Публикация ТЦК (скриншот: facebook.com/Київський обласний ТЦК та СП)
Сколько нападений на ТЦК произошло в других областях
Исходя из статистики от Нацполиции, по другим областям Украины количество зафиксированных нападений на представителей ТЦК варьируется:
- в Волынской области - 39;
- во Львовской - 37;
- в Одесской - 36;
- в Черниговской - 34;
- в Хмельницкой - 30;
- в Николаевской и Ровенской - по 29;
- в Черкасской и Полтавской - по 26;
- в Ивано-Франковской - 22;
- в Запорожской - 20;
- в Тернопольской - 17;
- в Винницкой и Закарпатской - по 16;
- в Черновицкой - 15;
- в Житомирской - 14;
- в Сумской и Кировоградской - по 11.
Кроме того, один такой случай произошел в Херсонской области.
