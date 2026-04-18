Главная » Новости » Война в Украине

На Львовщине три человека ворвались в ТЦК и напали на военных

11:28 18.04.2026 Сб
2 мин
Чем закончился ночной штурм военкомата?
aimg Мария Науменко
На Львовщине три человека ворвались в ТЦК и напали на военных Иллюстративное фото (Getty Images)

В Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение ТЦК и попытались напасть на военнослужащих. Часть нападавших уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского ОТЦК и СП.

Читайте также: Можно ли "просто выйти" из ТЦК, если нет отсрочки и брони: адвокат раскрыл детали

Согласно сообщению, инцидент произошел 17 апреля около 22:20 в помещении Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В помещение Яворивского РТЦК и СП ворвались три человека, которые совершили попытку нападения на военнослужащих взвода охраны", - отметили в ТЦК.

Там добавили, что военнослужащие смогли остановить нападавших. После этого на место прибыли правоохранители.

Двух участников инцидента задержали, еще одного сейчас разыскивают.

"Во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость следовало бы применять против врага. Однако, к сожалению, находятся те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных", - подчеркнули в пресс-службе.

В ТЦК отметили, что по украинскому законодательству, и по законам морали, "такие поступки не имеют двойных трактовок".

"Правовую оценку этому преступлению даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападавшие, несомненно, понесут ответственность согласно действующему законодательству", - подытоживается в сообщении.

В Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов, и их количество продолжает расти. В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер.

Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области, Киеве и Днепропетровской области.

Больше по теме:
ТЦК Львов Уголовное дело
Новости
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы