ТЦК не приедет? В Минцифры объяснили, может ли на самом деле "Дія" отслеживать украинцев

Сегодня в Украине есть люди, которые до сих пор не верят в технологический прогресс и волнуются из-за того, что их могут "быстро идентифицировать". При этом "Дія" не "создает" какие-то записи, не отслеживает геолокацию, лишь подтягивает информацию из разных реестров - для удобства пользователя.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала ответственная за "Дію" заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
"Мы работаем над цифровой грамотностью, это - отдельный трек", - сообщила эксперт.
Она напомнила, что для этого даже есть специальный портал "Дія. Освіта", где содержатся разнообразные сериалы и тренинги, которые "позволяют повышать цифровую грамотность".
"Но действительно есть люди, которые не верят в технологический прогресс. Если сказать мягко, они отказываются даже от идентификационных номеров, чтобы якобы их нельзя было быстро идентифицировать", - поделилась Коваль.
Однако на самом деле, по ее словам, "это только ухудшает для них возможности".
Заместитель министра сообщила, что "каждый гражданин есть в реестре".
"Потому что у человека есть паспорт, как минимум, какие-то другие документы. Многие люди думают, что этого нет. И якобы если загрузить "Дію", тогда где-то эти записи создадутся, а не наоборот", - рассказала она.
Между тем в реальности "Дія" только подтягивает для удобства самого человека все то, что уже и так есть - в разных реестрах".
"Дія" создана только для упрощения жизни украинцев. Это - ее основная цель. И чтобы было удобно взаимодействовать с государством", - подчеркнула Коваль.
Специалист сообщила, что "Дія" не отслеживает геолокацию человека.
"Некоторые военнообязанные боятся устанавливать "Дію", потому что боятся, что за ними приедет ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ТЦК и СП, - Ред.)", - признала заместитель министра.
В то же время она подчеркнула: "Это так не работает".
"У нас нет функционала отслеживания. Это - мифы, которые разгоняются в определенных кругах", - добавила эксперт.
Она отметила, что с такими категориями людей пытаются работать.
"Это - очень трудно. Но мы никого не заставляем пользоваться цифровыми инструментами. Есть всегда какие-то альтернативы", - поделилась Коваль.
В завершение заместитель министра рассказала о "принципе Digital by first, by default".
"Есть такие вещи, которые в бумаге уже никогда не запустятся. Если люди хотят этим пользоваться, получить какую-то помощь, облегчить себе какую-то процедуру, тогда они или загрузят "Дію", или нет. Это всегда их собственный выбор", - отметила специалист.
Она объяснила, что говоря о таких услугах (которые есть в онлайне и отсутствуют офлайн), стоит упомянуть:
"А также еще несколько, которые будут доступны в ближайшее время", - подытожила Коваль.
